Рано утром TS Laevad сообщила на своей странице об отмене рейсов между материком и островами из-за сильного ветра.

Оперативную информацию о сообщении между материком и островами можно отслеживать по адресам www.tslaevad.ee, www.veeteed.ee и в Facebook.

По данным эстонских синоптиков, сегодня днем будет облачно, местами мокрый снег с дождем и шквальный ветер на побережье.

Осадки в виде снега распространятся с запада на восток, во многих местах метель, на островах также мокрый снег и дождь, опасность гололеда. Ветер южный, юго-восточный 7-12, порывы до 18, на побережье 12-17, порывами до 23 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха 0..-5, на островах повысится до +2 градусов.