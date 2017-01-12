По сообщению AS Tallink Grupp, рано утром 12 января, около 3:40 часов, шторм повредил радарную антенну, находящуюся в носовой части круизного судна Romantika, следующего из Стокгольма в Ригу, в результате чего радарная антенна разбила один из носовых иллюминаторов.

Повреждения взяты под контроль и опасности для пассажиров и судна не представляют, судно продолжает следовать в Ригу.

Носовой иллюминатор шестой палубы выходит в задние помещения бара Tango, которые и получили наибольшие повреждения водой. Немного воды попало с шестой палубы на пятую, в расположенные там каюты. Всем пассажирам этих кают были предоставлены новые каюты. Количество воды, попавшей на судно через разбитый иллюминатор, в данный момент не представляет никакой опасности ни пассажирам, ни судну.

Ситуация находится под контролем, зона, охваченная инцидентом, находится под строгим надзором команды, проводятся испытания средств безопасности по закрытию иллюминатора. На судне находится 277 пассажиров и 178 членов команды.

По решению капитана, судно вышло из порта Стокгольма на четыре часа позже запланированного, чтобы дождаться, когда пройдет пик шторма, разразившегося на маршруте. Причины инцидента будут выяснены, но, похоже, что они те же, что и в случае с Victoria I в декабре 2015 года. Несмотря на то, что после несчастного случая c Victoria радарная мачта сестринского судна Romantika была снята и переустановлена в более укрытую часть носовой зоны, чтобы избежать подобного инцидента, таких манипуляций оказалось недостаточно.

Предприятие приносит извинения за неудобства находящимся на борту пассажирам и обещает позаботиться о них наилучшим образом. О новом времени прибытия в Ригу и об информации о следующих рейсах компания сообщит при первой возможности.

Судно Romantika было построено в 2002 году в Финляндии, а на линию Рига- Стокгольм вернулось 12 декабря прошлого года. Судно принимает на борт до 2500 пассажиров.