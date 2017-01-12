В северной части Балтийского моря скорость ветра в порывах достигала 30 метров в секунду, а высота волн – 14 метров. Позже в Метеорологическом институте уточнили, что максимальная высота волны составила 15 метров, пишет YLE.

По данным синоптиков, за последние 20 лет подобные значения были зафиксированы лишь четырежды, в последний раз — во время шторма ”Рафаэль” в 2004 году.

В шторм на Балтике попали и суда. Некоторые из них получили повреждения, в том числе, паром Tallink Silja Romantika, на котором ударом от вырванной ветром радиолокаторской антенны разбило стекло в носовой части корабля. Через разбившееся стекло в бар попала вода, также вода стекала в каюты, однако опасности для корабля или людей не возникало, и паром продолжил свой путь из Стокгольма в Ригу.

Пассажиры парома Gabriella компании Viking Line, курсирующего между Хельсинки и Стокгольмом, сообщили о том, что в магазине разбивались бутылки, и на борту падала мебель.

По прогнозу синоптиков, в течение дня циклон переместится на север. На западе страны скорость ветра в порывах может достигать 20 метров в секунду.