Штайнмайер оценил роль бундесвера в стабилизации ситуации в Балтии

Президент ФРГ высоко оценил вклад солдат бундесвера в дело стабилизации обстановки в Балтии. В ходе визита в Литву Франк-Вальтер Штайнмайер также почтил память жертв Холокоста.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе посещения военнослужащих бундесвера в Литве высоко оценил вклад Германии в дело стабилизации обстановки в Балтии на фоне усиления российского военного присутствия в пограничном с Балтийскими странами регионе.

"Мы надеемся не только укрепить в людях ощущение безопасности, но и реально содействовать улучшению ситуации в сфере безопасности в регионе", — сказал Штайнмайер, обращаясь к немецким солдатам, размещенным на литовской базе "Рукла" в пятницу, 25 августа. На этой базе дислоцировано около 450 военнослужащих бундесвера в рамках программы НАТО по укреплению своего восточного фланга.

"Безопасность и территориальная целостность — это общие задачи и общая ответственность всех, кто связан с НАТО", — констатировал глава государства. Он отметил, что Германия чувствует на себе особую ответственность в связи с тем, что она взяла на себя роль лидера контингента НАТО в Литве, размещенного там на фоне роста напряженности в отношениях с Россией из-за аннексии Крыма.

Со своей стороны президент Литвы Даля Грибаускайте, сопровождавшая Штайнмайера при посещении базы "Рукла", поблагодарила его за усилия бундесвера в деле укрепления восточной границы НАТО. "Ответственность, которую взяла на себя Германия, символична, она подлинная и показывает, что НАТО готова выполнить свою главную цель", — сказала она.

В ходе визита в Литву Штайнмайер также почтил память жертв Холокоста. Он стал первым президентом ФРГ, посетившим мемориальный комплекс Паняряй под Вильнюсом, где в годы Второй мировой войны нацисты и их литовские пособники уничтожили около 120 тысяч человек.

"Для нас Паняряй — это место стыда и одновременно предостерегающее напоминание", — сказал он, возлагая венок в память о погибших.