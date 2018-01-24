Шприцы для себя и для товарищей: пункт обмена на Ситси заработал на полную мощность. Какие новости?

Delfi продолжает пристально следить за судьбой пункта обмена шприцев на Ситси, 28, что в Пыхья-Таллинне. С января этого года он заработал, так сказать, на полную мощность: принимает клиентов в течение восьми часов по рабочим дням.

В связи с этим мы поинтересовались у Института развития здоровья (TAI), занимающегося развитием пункта, последними новостями и планами на будущее, а у управы района — их отношением. Тем временем, местные жители судятся.

TAI: план — работать дальше

Мы задали вопросы — о возможных проблемах, о статистике и о многом другом — начальнику отдела профилактики наркомании Института развития здоровья Алене Курбатовой.

- Как в целом все работает? По плану?

- Да, все работает по плану.

- Какие были нововведения, неожиданности, проблемы, сопутствующие полному рабочему дню? Как вы с ними справились?

- Центр снижения вреда начал работать полный рабочий день, как и было запланировано, без неожиданностей и проблем.

- Какова посещаемость пункта? Есть ли статистика? Сколько людей посетило, в какой день и час — наибольшая посещаемость?

- Да, статистика есть. В период с 1 по 18 января в центре зафиксировано 35 посещений, было выдано 3 530 шприцев, возвращено 2 614 использованных шприцев. В среднем в центр приходит 4-5 клиентов в день. Надо отметить, что клиенты берут большое количество шприцев — не только для себя, но и для друзей-знакомых, т. е. происходит секундарный обмен. Спрогнозировать, когда будет наибольшая посещаемость центра, невозможно — клиенты приходят в течение всего рабочего дня.

- Были ли за это время проблемы, сопутствующие употреблению наркотиков (беспорядки, кражи, нападения и т.п.)? Если да, то как их разрешили?

- После тех проблем, с которыми мы столкнулись в период открытия центра, все было спокойно, и центр мог нормально работать. (На место полиция выезжала три раза, так как были случаи вандализма: один раз разрисовали входную дверь, другой раз дверной замок залили клеем, и в третий раз из пневматического ружья было прострелено оконное стекло. — прим. ред.)

- Известно, что местные жители высказывали свое негодование в связи с пунктом обмена шприцев. Обращаются ли к вам с претензиями сейчас?

- Мы проводим регулярные встречи с местными жителями, на которых обсуждаем практические вопросы. Последняя такая встреча состоялась в начале декабря прошлого года.

- Как дальше будет развиваться центр? Например, ремонт, новые сотрудники?

- Основной план на будущее — работать дальше. Ремонт помещений был произведен до открытия центра. Дополнительные услуги, например, консультирование по социальным вопросам или психологическое консультирование также возможно включить в работу центра после соответствующего юридического переоформления цели использования помещений, а также для этого необходимо провести подготовительную работу среди клиентов центра — информировать и, что немаловажно, мотивировать их для получения этой услуги. Это также входит в рабочие обязанности нынешних работников центра. Если они видят, что клиентам необходимы эти услуги уже сейчас, то клиентов направляют к специалистам-консультантам в центр снижения вреда на улице Ластекоду.

Управа непреклонна

Напомним, что открытие пункта вызвало бурное негодование как некоторых жильцов этого дома, так и жителей микрорайона Ситси. При поддержке управы Пыхья-Таллинна жильцы обратились в суд с требованием закрыть этот центр снижения вреда. В данный момент ведется судебное разбирательство. Ввиду этого мы поинтересовались у управы: изменилось ли как-то их отношение к данному пункту?

”Как известно, жильцы дома обратились в суд, и дело находится на рассмотрении. Районная управа поддерживает местных жителей и вместе с ними ждет решения суда. Наше отношение не изменилось: мы по-прежнему считаем, что жилой дом — не место для пункта обмена шприцев и что в сотрудничестве государства и города можно найти более разумное решение этого вопроса”, — ответил на наш вопрос пресс-секретарь районной управы Пыхья-Таллинна Максим Рогальский.

В декабре прошлого года Delfi писал, что управа Пыхья-Таллинна и ранее осуждала решение Министерства социальных дел открыть пункт обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси, несмотря на противостояние города и местных жителей, и выражала сожаление в связи с тем, что министр Евгений Осиновский допустил, чтобы это случилось.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, действия Министерства социальных дел нанесли значительный ущерб репутации государства в глазах жителей Пыхья-Таллинна.

Ласнамяэ — следующий

Немного о перспективах. Во вторник Delfi также писал, что пункт обмена шприцев в Ласнамяэ будет. Это подтвержденный факт. Вопрос лишь в месте и во времени открытия. В данный момент управа района и Институт развития здоровья ведут переговоры, и обе стороны обещают, что новый пункт не будет открыт в жилом доме. Более подробная информация, по словам представителя управы, будет доступна через две недели.

„Поскольку проблема наркомании в Ласнамяэ, к сожалению, существует, то открытие такого пункта в районе неизбежно”, — констатировала пресс-секретарь управы района Ласнамяэ Анне Луйска.

На вопрос, будет ли Институт развития здоровья учитывать недочеты и ошибки (в случае, если, по их мнению, они имеются) при открытии нового ласнамяэского центра снижения вреда, начальник отдела профилактики наркомании Института развития здоровья Алена Курбатова ответила: ”Мы открыты к сотрудничеству. Опыт открытия центра снижения вреда на Ситси, 28 также учитываем”.