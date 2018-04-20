В ежегоднике КАПО за 2017-й год отмечается, что спецслужбы России заметно активизировали свою разведдеятельность в отношении Эстонии, а также расположенных здесь воинских подразделений союзников. Среди упомянутых Полицией безопасности раскрытых случаев шпионажа выделяется история уроженца Пскова Михаила Петрова, известного также под прозвищем ”физрук”. DELFI уже рассказывал о нем, а сейчас мы представляем вам эксклюзивное интервью, которое Михаил дал корреспондентам газеты Eesti Päevaleht по телефону из Тартуской тюрьмы.
20.04.2018, 08:00
Шпион Михаил Петров: ФСБ превратилось в собаку, которая охраняет сумки олигархов, поэтому я и стал перебежчиком(56)
Зарегистрированные (4) Анонимные (52)