20.04.2018, 08:00

Шпион Михаил Петров: ФСБ превратилось в собаку, которая охраняет сумки олигархов, поэтому я и стал перебежчиком

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Марк Шандали
Марк Шандали
Михкель Тамм
Михкель Тамм
EST 2
Mihhail Petrov
Mihhail PetrovFoto: KAPO

В ежегоднике КАПО за 2017-й год отмечается, что спецслужбы России заметно активизировали свою разведдеятельность в отношении Эстонии, а также расположенных здесь воинских подразделений союзников. Среди упомянутых Полицией безопасности раскрытых случаев шпионажа выделяется история уроженца Пскова Михаила Петрова, известного также под прозвищем ”физрук”. DELFI уже рассказывал о нем, а сейчас мы представляем вам эксклюзивное интервью, которое Михаил дал корреспондентам газеты Eesti Päevaleht по телефону из Тартуской тюрьмы.

Петров утверждает, что благодаря ”джентльменскому соглашению” с КАПО он уже летом выйдет из тюрьмы и уедет в третью страну.

Опровергает утверждение в еженедельнике Полиции безопасности о том, что он шпионил на ФСБ уже с 1990-х годов.

Опасается за судьбу своих оставшихся в России родителей, а также брата и сына.

Призывает жителей Эстонии быть осторожнее и не разбалтывать знакомым из России никакой лишней информации.

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