Шпион Михаил Петров: ФСБ превратилось в собаку, которая охраняет сумки олигархов, поэтому я и стал перебежчиком

Петров утверждает, что благодаря ”джентльменскому соглашению” с КАПО он уже летом выйдет из тюрьмы и уедет в третью страну.

Опровергает утверждение в еженедельнике Полиции безопасности о том, что он шпионил на ФСБ уже с 1990-х годов.

Опасается за судьбу своих оставшихся в России родителей, а также брата и сына.

Призывает жителей Эстонии быть осторожнее и не разбалтывать знакомым из России никакой лишней информации.