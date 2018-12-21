Шокирующая история: в Барселоне полиция застрелила собаку бездомного эстонца

18 декабря раньше полудня Таури как раз спал на парковке одного из отелей в Барселоне, когда работники отеля вызвали ему полицию, пишут испанские СМИ. Сам отель вызов полиции отрицает. По прибытии полиции, когда стали прогонять Таури, на это разозлилась его собака Минесота. На это один из полицейских выстрелил в голову собаке Таури и убил ее.

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Поскольку отель расположен в густонаселенном районе поблизости от Площади Испании и время было 11:45, очевидцами инцидента стали многие люди, которые ежедневно видели Таури на улицах. Таури мастерит браслеты и мелкие украшения и продает их. Местные описывают собаку Таури Минесоту как дружелюбного пса, который всегда играл с клиентами и был очень доброжелательным.

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Злость каталонцев так велика, что в память о собаке даже ходят протестовать перед зданием полиции и в среде GoFundMe начата кампания по сбору денег в поддержку Таури.

Что больше всего злит местных, это факт, что каждая собака защищает своего хозяина, когда его насильно задерживают. "Нервозность и напряженность ситуации обусловили то, что собака, которая всегда вместе со своим хозяином, начала лаять на полицейских. А полиция застрелила собаку", — пишут в испанских соцсетях. Также пишут, что полицейский утверждает, будто собака укусила его, но пока это неподтвержденная информация. По словам свидетелей, собака просто была нервной и лаяла перед тем, как полицейский прижал животное к земле и выстрелил ему в голову.