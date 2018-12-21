Шокирующая история: в Барселоне полиция застрелила собаку бездомного эстонца

Четвероногого друга находящегося в Барселоне Таури убили выстрелом в голову на его глазах. Трагическое событие возмутило испанцев, для бездомного Таури собирают деньги при помощи краудфандинговой платформы.
18 декабря раньше полудня Таури как раз спал на парковке одного из отелей в Барселоне, когда работники отеля вызвали ему полицию, пишут испанские СМИ. Сам отель вызов полиции отрицает. По прибытии полиции, когда стали прогонять Таури, на это разозлилась его собака Минесота. На это один из полицейских выстрелил в голову собаке Таури и убил ее.
Поскольку отель расположен в густонаселенном районе поблизости от Площади Испании и время было 11:45, очевидцами инцидента стали многие люди, которые ежедневно видели Таури на улицах. Таури мастерит браслеты и мелкие украшения и продает их. Местные описывают собаку Таури Минесоту как дружелюбного пса, который всегда играл с клиентами и был очень доброжелательным.
Злость каталонцев так велика, что в память о собаке даже ходят протестовать перед зданием полиции и в среде GoFundMe начата кампания по сбору денег в поддержку Таури.
Что больше всего злит местных, это факт, что каждая собака защищает своего хозяина, когда его насильно задерживают. "Нервозность и напряженность ситуации обусловили то, что собака, которая всегда вместе со своим хозяином, начала лаять на полицейских. А полиция застрелила собаку", — пишут в испанских соцсетях. Также пишут, что полицейский утверждает, будто собака укусила его, но пока это неподтвержденная информация. По словам свидетелей, собака просто была нервной и лаяла перед тем, как полицейский прижал животное к земле и выстрелил ему в голову.
Хозяин животного Таури был шокирован случившимся, стал агрессивным и оказал сопротивление полицейским, после чего его ударили рулой по голове. Затем примерно пятеро полицейских задержали молодого человека. Таури, по словам местных, живет в этом районе уже четыре-пять лет и знаком многим.
На краудфандинговой платформе GoFundMe поставлена цель в 10 000 евро, собрано 360 евро. На ситуацию обратила внимание и местная организация защиты животных.