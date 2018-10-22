Школы могут получить право осматривать и проверять учеников и их вещи

Школы получат право осматривать и проверять учеников и их вещи путем прощупывания, а также разрешение на осмотр их шкафов, сообщает пресс-служба парламента.

Председатель комиссии Ааду Муст отметил, что согласно закону, на школу возложена ответственность по обеспечению безопасности детей. Благодаря законопроекту, у школ будут более оптимальные возможности для обеспечения безопасности учеников и школы в целом. Они смогут предотвратить опасную ситуацию и, при необходимости, вмешаться в нее.

”Согласно законопроекту, учеников и их вещи можно будет проверять, осматривая и прощупывая их руками. Также можно будет осмотреть запертый шкаф ученика для проверки его содержимого. Кроме того, школы получат право брать на хранение запрещенные и опасные предметы и вещества”, — сказал Муст. Председатель добавил, что прощупывать ученика сможет только лицо того же пола. Делать это нужно будет в присутствии третьего лица. Результаты прощупывания нужно будет запротоколировать и известить о них родителей.

Заместитель председателя комиссии Лайне Рандъярв положительно отозвалась о подготовке законопроекта, который позволит школам более эффективно обеспечивать безопасность. ”Если школам известно, что у них достаточные возможности для обеспечения безопасности, это положительно сказывается и на создании в заведении плодотворной учебной обстановки”, — сказала она.