Школы могут получить право осматривать и проверять учеников и их вещи

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по культуре обсудила законопроект, призванный создать возможности применения методов влияния на учеников, использующих запрещенные в школе предметы.
Школы получат право осматривать и проверять учеников и их вещи путем прощупывания, а также разрешение на осмотр их шкафов, сообщает пресс-служба парламента.
Председатель комиссии Ааду Муст отметил, что согласно закону, на школу возложена ответственность по обеспечению безопасности детей. Благодаря законопроекту, у школ будут более оптимальные возможности для обеспечения безопасности учеников и школы в целом. Они смогут предотвратить опасную ситуацию и, при необходимости, вмешаться в нее.
”Согласно законопроекту, учеников и их вещи можно будет проверять, осматривая и прощупывая их руками. Также можно будет осмотреть запертый шкаф ученика для проверки его содержимого. Кроме того, школы получат право брать на хранение запрещенные и опасные предметы и вещества”, — сказал Муст. Председатель добавил, что прощупывать ученика сможет только лицо того же пола. Делать это нужно будет в присутствии третьего лица. Результаты прощупывания нужно будет запротоколировать и известить о них родителей.
Заместитель председателя комиссии Лайне Рандъярв положительно отозвалась о подготовке законопроекта, который позволит школам более эффективно обеспечивать безопасность. ”Если школам известно, что у них достаточные возможности для обеспечения безопасности, это положительно сказывается и на создании в заведении плодотворной учебной обстановки”, — сказала она.
В заседании приняли участие министр образования и науки Майлис Репс, главный эксперт отдела школьной сети Министерства образования и науки Юрген Ракасельг и юрист правового отдела Индрек Килк.
Комиссия приняла решение направить проект закона о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии (729 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 14 ноября.