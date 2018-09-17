17.09.2018, 07:59

Школы Эстонии получат 3,4 миллиона евро на то, чтобы ускорить инновационное развитие в образовании

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rus.delfi.ee
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Tallinna remonti vajavad koolid
Tallinna remonti vajavad koolidFoto: Priit Simson

Для ускорения инновационного развития школам будет выделено 3,4 миллиона евро. На эти деньги более 100 школ страны смогут приобрести различные устройства, учебные материалы и оборудование для лабораторий, а также оплатить дополнительное обучение учителей.

”В школах Эстонии полным ходом идет этап обновлений — почти все ученики основных школ могут пользоваться бесплатными цифровыми учебными материалами, приобретать новые навыки немного иначе, чем прежде, и видеть изучаемый предмет под другим углом, — сказала министр образования Майлис Репс. — Мы хотим, чтобы школы еще более тесно сотрудничали друг с другом, и учебный процесс стал бы для учеников еще интереснее. Для этого были созданы меры поддержки, при помощи которых многие школы уже в этом учебном году уже начали или скоро приступят к совместным занятиям, а совсем скоро такую возможность получат и ученики еще более сотни школ”.

По словам заместителя руководителя отдела э-услуг министерства образования и науки Кристель Рилло, мера поддержки Klass+ создана именно для того, чтобы создать предпосылки для учебного процесса более практической направленности, поддержать сотрудничество между школами и вдохновить их на новые свершения: ”Учебная среда и учебные материалы — очень разные. Есть такие, которые будут использоваться ежедневно, например классное помещение или проектор, но есть и много интересных вещей, которые могут быть использованы в учебном процессе только время от времени, и покупать их только для учеников одной-единственной школы было бы нецелесообразно, — объяснила Рилло принципы распределения финансирования.
При поддержке средств из Европейского социального фонда школы смогут оборудовать лаборатории и приобрести различные устройства, создать учебные материалы, оплатить курсы дополнительного обучения для учителей и покрыть другие расходы, например оплатить труд лаборанта или купить расходные материалы”. Возможности данной меры поддержки настолько широки, что все сопутствующие расходы для достижения поставленных задач будут оплачены.

Субсидии будут выделены на реализацию 24-х проектов, в которых участвует более 100 школ. Задача меры поддержки — создать для учеников возможность использовать специфические и специальные устройства, пользоваться которыми будет целесообразно сразу нескольким школам — проекты в рамках этой меры поддержки предполагают участие как минимум трех школ. ”Проекты очень разные, и это очень хорошо иллюстрирует готовность школ пробовать новые подходы и перейти на качественно новый уровень образования. Особенно много проектов, нацеленных на развитие цифровых навыков учащихся”, — сказала Рилло. На средства меры поддержки будут оборудованы лаборатории для работы со звуком, занятий робототехникой и естественными науками, но есть и проекты, связанные с исследованием стратосферы при помощи спутников или восполняемых источников энергии.

Помимо инноваций, в общем и профессиональном образовании особое внимание уделяется также специфическому профессиональному оборудованию, которое помогает лучше имитировать реальную рабочую среду и таким образом способствует развитию профессиональных навыков. При модернизации процесса обучения с одной стороны создают интересные, безопасные и практичные условия для обучения, с другой — содействуют тому, чтобы навыки учащихся отвечали высоким требованиям работодателей к квалификации специалистов. В рамках завершившегося летом конкурса проектов профессиональные училища получили 2 миллиона евро на покупку различных симуляторов.

Всего к концу этого года школам будет оказана поддержка в размере более чем 17 миллионов евро, к этой сумме в конце сентября также добавятся бесплатные цифровые учебные материалы. Также для школ закупят более 10 000 компьютеров и цифровых проекторов общей стоимостью 8 миллионов евро. Помимо этого продолжается процесс модернизации интернет-соединения в школах, который планируется завершить к 2023 году.

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