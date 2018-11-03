Школьные психологи посмотрели на себя в зеркало

В то же время понятно, что не все ещё готовы к проведению тренингов. Средний стаж школьных психологов составляет девять лет. Этой работой занимается много молодых и пока ещё неопытных людей.
Были и те руководители, которые надеялись, что психолог займётся в школе ещё и терапией. Однако это не является задачей школьного психолога, поскольку он не обязан быть компетентным в этой области.
В чём сами школьные психологи видят своё предназначение?
Они воспринимают себя как консультантов для учащихся, родителей и учителей. Готовы к сотрудничеству, прежде всего, внутри своей школы, с командой опорных специалистов, с работниками учебного заведения. Школьные психологи готовы учиться и повышать свою квалификацию.
Они не видят себя в роли преподавателей и исполнителей организационных обязанностей. Иногда, например, от психологов ждут, что они станут учителями на замену, однако это не их задача.
В чём видят предназначение школьных психологов их руководители?
В отличие от самих психологов, руководители школ полагают, что им следовало бы меньше поддерживать начинающих учителей во время периода адаптации и меньше консультировать опытных педагогов, реже проводить опросы и интерпретировать их результаты, а также реже вмешиваться в разрешение конфликтов между сотрудниками школы. Очень хорошо, что считают именно так, поскольку разрешение конфликтных ситуаций — это всё-таки прерогатива начальников.
Отрадно и то, что, по мнению руководителей, разгон курильщиков и поддержание порядка в столовой не являются задачами психологов.
Какие рекомендации вы бы дали, исходя из результатов своей магистерской работы?
Вступайте в профессиональное объединение и будьте активными в своей области. Ещё советую говорить о своих проблемах. Проблем и конфликта ролей тяжело избегать без прозрачной и честной коммуникации. Чем чётче прописаны обязанности и чем качественнее организован процесс адаптации начинающих учителей, тем меньше недовольства.
Оценивали ли вы в своей работе степень желания школьных психологов уйти с работы?
Текучка кадров среди психологов большая. В среднем за год из школ увольняется около 20% психологов. Часть из них уходит в декретный отпуск. К сожалению, уходящих из профессии больше, чем в неё возвращающихся. Это означает, что специалистов остаётся на рынке всё меньше. Их очень тяжело найти, особенно в уездах. По этой причине их нужно всячески поддерживать и позволять им посещать профессиональные мероприятия, которые дадут им чувство перспективы.
Кем на основании опроса в среднем является школьный психолог?
Это женщина 42 лет, имеющая в эстоноязычной городской общеобразовательной школе 0,8 ставки и стаж работы порядка девяти лет.
Многие работают одновременно в нескольких местах. Например, два психолога трудятся разом в трёх местах. Школьные психологи преподают также в вузах, консультируют в профессиональных центрах, проводят тренинги и занимаются частной практикой.
В опросе приняли участие 40% школьных психологов со всех уголков Эстонии. Некоторые написали, что поскольку у них имеются проблемы, то они не желают участвовать в исследовании.