Школьные психологи посмотрели на себя в зеркало

Минувшей весной психолог из Тартуского центра опорных услуг в сфере образования Юлия Шарапова защитила в Тартуском университете степень магистра на тему ”Чёткость роли школьных психологов и их удовлетворённость своей работой” (руководитель Астра Шульц). Будучи координатором предметного объединения тартуских школьных психологов, ей время от времени приходится сталкиваться с ропотом относительно того, что школьный психолог должен или не должен делать.

Разослав школьным психологам по всей Эстонии приглашение принять участие в исследовании, она получила 72 ответа от 178 возможных. К опросу были привлечены в том числе и непосредственные руководители психологов, которые должны были ответить на вопрос, каковы, по их мнению, задачи школьных знатоков детских душ.

Чем вас результаты исследования удивили больше всего?

Я была рада узнать, что дела обстоят скорее хорошо, несмотря на периодические жалобы от школьных психологов. Их удовлетворённость своей работой оказалась даже выше, чем в среднем по стране. Отрадно и то, что видение психологами своей роли во многом совпадало с представлением руководителей об их работе.

Проявились и некоторые противоречия между ожиданиями начальников и возможностями психологов.

В чём же именно?

Есть руководители, которые полагают, что психологи могли бы больше заниматься работой по развитию, причём как в школе, так и в своей трудовой сфере. От них также ждут проведения тренингов для сотрудников школ. Думаю, это ожидание оправданное и гораздо более продуктивное, нежели тушение пожаров.