03.11.2018, 16:15

Школьные психологи посмотрели на себя в зеркало


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Foto on illustreerivFoto: Rauno Volmar

Журналист Сирье Пярисмаа пишет в ”Учительской газете” о том, что школьные психологи иногда склонны жаловаться на свою работу, да и текучка кадров среди них немаленькая. Тем не менее, ссылается она на выводы магистерской работы Юлии Шараповой, дела у знатоков детских душ обстоят скорее хорошо, нежели плохо, а их удовлетворённость своей работой даже выше средней по стране.

Минувшей весной психолог из Тартуского центра опорных услуг в сфере образования Юлия Шарапова защитила в Тартуском университете степень магистра на тему ”Чёткость роли школьных психологов и их удовлетворённость своей работой” (руководитель Астра Шульц). Будучи координатором предметного объединения тартуских школьных психологов, ей время от времени приходится сталкиваться с ропотом относительно того, что школьный психолог должен или не должен делать.

Разослав школьным психологам по всей Эстонии приглашение принять участие в исследовании, она получила 72 ответа от 178 возможных. К опросу были привлечены в том числе и непосредственные руководители психологов, которые должны были ответить на вопрос, каковы, по их мнению, задачи школьных знатоков детских душ.

Чем вас результаты исследования удивили больше всего?

Я была рада узнать, что дела обстоят скорее хорошо, несмотря на периодические жалобы от школьных психологов. Их удовлетворённость своей работой оказалась даже выше, чем в среднем по стране. Отрадно и то, что видение психологами своей роли во многом совпадало с представлением руководителей об их работе.

Проявились и некоторые противоречия между ожиданиями начальников и возможностями психологов.

В чём же именно?

Есть руководители, которые полагают, что психологи могли бы больше заниматься работой по развитию, причём как в школе, так и в своей трудовой сфере. От них также ждут проведения тренингов для сотрудников школ. Думаю, это ожидание оправданное и гораздо более продуктивное, нежели тушение пожаров.

В то же время понятно, что не все ещё готовы к проведению тренингов. Средний стаж школьных психологов составляет девять лет. Этой работой занимается много молодых и пока ещё неопытных людей.

Были и те руководители, которые надеялись, что психолог займётся в школе ещё и терапией. Однако это не является задачей школьного психолога, поскольку он не обязан быть компетентным в этой области.

В чём сами школьные психологи видят своё предназначение?

Они воспринимают себя как консультантов для учащихся, родителей и учителей. Готовы к сотрудничеству, прежде всего, внутри своей школы, с командой опорных специалистов, с работниками учебного заведения. Школьные психологи готовы учиться и повышать свою квалификацию.

Они не видят себя в роли преподавателей и исполнителей организационных обязанностей. Иногда, например, от психологов ждут, что они станут учителями на замену, однако это не их задача.

В чём видят предназначение школьных психологов их руководители?

В отличие от самих психологов, руководители школ полагают, что им следовало бы меньше поддерживать начинающих учителей во время периода адаптации и меньше консультировать опытных педагогов, реже проводить опросы и интерпретировать их результаты, а также реже вмешиваться в разрешение конфликтов между сотрудниками школы. Очень хорошо, что считают именно так, поскольку разрешение конфликтных ситуаций — это всё-таки прерогатива начальников.

Отрадно и то, что, по мнению руководителей, разгон курильщиков и поддержание порядка в столовой не являются задачами психологов.

Какие рекомендации вы бы дали, исходя из результатов своей магистерской работы?

Вступайте в профессиональное объединение и будьте активными в своей области. Ещё советую говорить о своих проблемах. Проблем и конфликта ролей тяжело избегать без прозрачной и честной коммуникации. Чем чётче прописаны обязанности и чем качественнее организован процесс адаптации начинающих учителей, тем меньше недовольства.

Оценивали ли вы в своей работе степень желания школьных психологов уйти с работы?

ТОП

Текучка кадров среди психологов большая. В среднем за год из школ увольняется около 20% психологов. Часть из них уходит в декретный отпуск. К сожалению, уходящих из профессии больше, чем в неё возвращающихся. Это означает, что специалистов остаётся на рынке всё меньше. Их очень тяжело найти, особенно в уездах. По этой причине их нужно всячески поддерживать и позволять им посещать профессиональные мероприятия, которые дадут им чувство перспективы.

Кем на основании опроса в среднем является школьный психолог?

Это женщина 42 лет, имеющая в эстоноязычной городской общеобразовательной школе 0,8 ставки и стаж работы порядка девяти лет.

Многие работают одновременно в нескольких местах. Например, два психолога трудятся разом в трёх местах. Школьные психологи преподают также в вузах, консультируют в профессиональных центрах, проводят тренинги и занимаются частной практикой.

В опросе приняли участие 40% школьных психологов со всех уголков Эстонии. Некоторые написали, что поскольку у них имеются проблемы, то они не желают участвовать в исследовании.

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