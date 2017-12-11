Школьные каникулы утвердили на три года вперед: по пять штук в каждом году

Министерство образования и науки утвердило школьные каникулы на три учебных года. Благодаря этому родителям теперь будет проще строить связанные с детьми планы на отдых, а школам — совместные мероприятия, сообщает Минобр.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, утверждение каникул впервые на такой продолжительный период позволит семьям и школам лучше планировать свое время и мероприятия.

”Теперь семьям проще планировать свои отпуска, учителям — внешкольную деятельность и курсы обучения, а организаторам лагерей и деятельности по интересам и молодежным центрам — свои мероприятия”, — отметила Репс.

В последующие годы продолжат использовать систему с пятью каникулами — так, как это уже было утверждено постановлением министра на настоящий учебный год. Переход на систему с пятью каникулами позволяет более равномерно распределить учебную нагрузку на 7-недельные учебные циклы, чередующиеся отдыхом.

”По сравнению с предыдущей системой с четырьмя каникулами такой подход дружелюбнее к здоровью и обучению, а более короткие весенние учебные четверти позволят смягчить весеннюю усталость учеников и учителей”, — пояснила Репс.

Систему с пятью каникулами хорошо приняли родители и школы, и обратная связь была позитивной практически без исключений.

Учебный год в Эстонии — один из самых коротких в странах OECD, а это означает, что те же знания наши учащиеся должны усваивать за более короткое время. Поэтому учебная нагрузка выше, что особенно дает о себе знать в течение длинных весенних учебных четвертей. Пятые каникулы увеличивают учебный год приблизительно на неделю за счёт дополнительного весеннего отдыха, но при этом ученики вместо весенней усталости смогут насладиться еще одними каникулами.

Начало июня — это прекрасное время для обучения на свежем воздухе, учебных походов и интересных проектов, чтобы ученики могли на практике применить усвоенные за учебный год знания.

Несмотря на то что закон оставил школам возможность утверждать каникулы, время которых отличается от установленного в постановлении министра, Министерство образования и науки рекомендует школам делать это взвешенно, в исключительном порядке и только в обоснованных случаях.

Школьные каникулы:

Школьные каникулы в 2018/2019 учебном году:

Первые каникулы с 22 октября 2018 г. по 28 октября 2018 г.

Вторые каникулы с 24 декабря 2018 г. по 6 января 2019 г.

Третьи каникулы с 25 февраля 2019 г. по 3 марта 2019 г.

Четвертые каникулы с 22 апреля 2019 г. по 28 апреля 2019 г.

Летние каникулы (за исключением выпускных классов) с 12 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г.

Школьные каникулы в 2019/2020 учебном году:

Первые каникулы с 21 октября 2019 г. по 27 октября 2019 г.

Вторые каникулы с 23 декабря 2019 г. по 5 января 2020 г.

Третьи каникулы с 24 февраля 2020 г. по 1 марта 2020 г.

Четвертые каникулы с 20 апреля 2020 г. по 26 апреля 2020 г.

Летние каникулы (за исключением выпускных классов) с 10 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г.

Школьные каникулы в 2020/2021 учебном году: