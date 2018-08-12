Школьники откровенно рассказывают о наркотиках: алкоголь стал таким дорогим, что все друзья употребляют ”конфеты”

”Алкоголь стал таким дорогим, что все друзья употребляют ”конфеты””, — говорит 17-летняя Элизабет.

”Зависит от человека. Кому-то нравится алкоголь, кому-то — наркотические вещества”, — подхватывает 19-летний Юрген.

”Наверное, действительно, "конфета" дешевле”, — вторит 17-летняя Трийну.

”В первый месяц, может, и выходит дешевле, но потом доза будет расти и уже не будет выходить дешевле”, — рассуждает Юрген.

”Когда я попробовал в первый раз, то особо ничего не почувствовал, — делится своими впечатлениями от приема ”конфеты” 17-летний Фред. — В остальные разы было чувство, что все происходит в замедленном темпе, что вещи движутся сами по себе. Я видел вещи, которых не существует. Но больше я не употребляю, так так понял, что это пустая трата денег”.

"Мне рассказывали, что на тебя могут нападать деревья и всякие другие вещи случаются”, — говорит Элизабет.

Сийм: Подбородок постоянно дергается. Приходится жевать жевачку, чтобы он потом не болел”.

Фред: один мой друг в это время постоянно жует пробку, чтобы не прожевать щеку. Иначе рот лопнет.

Элизабет: У кого-то от этого даже сломался зуб.

По словам молодых людей, приобрести наркотик, имея связи, нетрудно. Иногда они продаются даже прямо в учебных учреждениях. Юрген говорит, что продажей наркотика, как правило, занимаются такие же молодые люди, как они, но ”обычно там есть какая-то проблема, плохая семья или воспитание”.

”Большинство совершеннолетние, но есть и более молодые. Одному 14 лет. Есть и 12летние”, — дополняет его Фред.