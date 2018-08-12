12.08.2018, 11:30

Школьники откровенно рассказывают о наркотиках: алкоголь стал таким дорогим, что все друзья употребляют ”конфеты”

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Микк Салу
Микк Салу
 
EST 41
Школьники откровенно рассказывают о наркотиках: алкоголь стал таким дорогим, что все друзья употребляют ”конфеты”
Illustratsioon Ats Nukki.

Водка и ром из сферы интересов молодежи никуда не делись, но ”конфеты”, то есть экстази и другие наркотические вещества на молодежных вечеринках популярны так же, пишет издание Eesti Ekspress.

”Алкоголь стал таким дорогим, что все друзья употребляют ”конфеты””, — говорит 17-летняя Элизабет.

”Зависит от человека. Кому-то нравится алкоголь, кому-то — наркотические вещества”, — подхватывает 19-летний Юрген.

”Наверное, действительно, "конфета" дешевле”, — вторит 17-летняя Трийну.

”В первый месяц, может, и выходит дешевле, но потом доза будет расти и уже не будет выходить дешевле”, — рассуждает Юрген.

”Когда я попробовал в первый раз, то особо ничего не почувствовал, — делится своими впечатлениями от приема ”конфеты” 17-летний Фред. — В остальные разы было чувство, что все происходит в замедленном темпе, что вещи движутся сами по себе. Я видел вещи, которых не существует. Но больше я не употребляю, так так понял, что это пустая трата денег”.

"Мне рассказывали, что на тебя могут нападать деревья и всякие другие вещи случаются”, — говорит Элизабет.

Сийм: Подбородок постоянно дергается. Приходится жевать жевачку, чтобы он потом не болел”.

Фред: один мой друг в это время постоянно жует пробку, чтобы не прожевать щеку. Иначе рот лопнет.

Элизабет: У кого-то от этого даже сломался зуб.

По словам молодых людей, приобрести наркотик, имея связи, нетрудно. Иногда они продаются даже прямо в учебных учреждениях. Юрген говорит, что продажей наркотика, как правило, занимаются такие же молодые люди, как они, но ”обычно там есть какая-то проблема, плохая семья или воспитание”.

”Большинство совершеннолетние, но есть и более молодые. Одному 14 лет. Есть и 12летние”, — дополняет его Фред.

Стоимость одной ”конфеты” — от 8 до 15 евро. ”Если ты раньше не употреблял, то хватит одной штуки на вечеринку”, — поясняет Юрген. Фред дополняет, что знает людей, которые употребляют по четыре-пять штук за вечер.

Сийм отмечает, что на следующее утро чувствуешь себя очень плохо: ”Ужасное чувство, жить не хочется, что-то делать тоже не хочется. Очень плохо”.

”Случается, что если у тебя всю ночь дрожал подбородок, то на следующий день ты не можешь есть, потому что челюсть сводит”, — добавляет Фред.

Говоря об алкоголе, молодые люди называют водку и ром. А как же пиво и сидр?

Элизабет: Это напитки на каждый день.

Все смеются.

Элизабет: Come on, ну так ведь?

Сийм: Ну летом в жару, да.

Элизабет: Если ты идешь на вечеринку, то подумай только, сколько сидра ты должен выпить, чтобы опьянеть.

Сийм: Если не есть целый день, то мне хватает и одной банки.

С покупкой алкоголя как в клубе (старшие друзья, поддельные документы и прочее), так и в магазине несовершеннолетние особых проблем не испытывают, хотя в крупных сетях лучше не пытаться. ”В Regalia. В Ласнамяэ есть один магазин, Трийну там покупала. Я покупала недалеко от дома. Если ты несовершеннолетний, то в Rimi, Selver или Prisma лучше не соваться. Однажды я купила сидр на углу Виру и Вана-Виру”, — говорит Элизабет.

”Да, скорее в маленьких магазинах”, — соглашается Юрген.

* все имена вымышленные

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