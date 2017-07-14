Школьники готовятся в Кясму к молодежному Земскому совету в честь ЭР100

Сегодня и завтра, 14-15 июля, школьники будут готовиться к молодежному Земскому совету ЭР100, который состоится осенью в Рийгикогу. Таким образом будет отмечена 100-я годовщина с момента объявления Временного земского совета (Маапяэва) высшим органом власти в Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

”28 ноября 106 учеников повторят заседание Земского совета, ставшее основой для провозглашения независимости Эстонии”, — сказал руководитель крупных проектов программы празднования столетия Эстонской Республики (ЭР100) Маргус Кастерпалу. ”Молодежь выступит также с общей декларацией, в которой будет описано видение будущего Эстонии”, — добавил Кастерпалу.

На встречах, которые будут проходить до ноября, школьники получат обзор выборов, стоящих перед 100-летней Эстонией. ”После этого молодые люди будут в самом широком плане готовы отвечать на вопросы о том, каковы были бы их решения в отношении Эстонии, если бы события 100-летней давности происходили сейчас”, — сказал Кастерпалу.

По словам Кастерпалу, решение Земского совета объявить себя высшим органом власти в Эстонии стало сверхважным шагом на пути к созданию собственной государственности. ”Если читать учебники, то такие исторические решения кажутся единственно возможными. В конкретное время и в конкретных обстоятельствах, однако, все уже не является настолько само собой разумеющимся. Поэтому и нужны люди, которые смогут задавать правильные вопросы о будущем и возможностях выбора”, — сказал Кастерпалу.

Члены молодежного Земского совета были выбраны под руководством Союза ученических самоуправлений Эстонии по схеме, используемой сто лет назад, и на основании сегодняшнего количества жителей Эстонии — у каждого города на 20 000 жителей имеется один мандат в совете, мандаты были распределены и для уездов.

Молодые депутаты, которые были избраны, впервые соберутся в Кясму сегодня, 14 июля, когда минует 100 лет с первого собрания Земского совета. Члены молодежного Земского совета ЭР100 примут участие и в проходящем в августе Фестивале мнений. 28 ноября молодые депутаты соберутся в зале заседаний Рийгикогу, где примут общую декларацию.

Что такое Земский совет?

· 12 апреля 1917 года постановлением Временного правительства были объединены населенные эстонцами уезды прежней Лифляндской губернии с уездами Эстляндской губернии, в результате чего у эстонцев появилась автономная национальная губерния.

· Постановлением была также заложена основа для создания Временного земского совета Эстонии, или Маапяэва, состоявшего из представителей городов и уездов национальной губернии. Это был первый демократически выбранный эстонцами в масштабах всей страны совет представителей, который позже принял ряд важнейших решений на пути к государственной независимости Эстонии.

· Впервые Земский совет собрался в замке Тоомпеа 14 июля 1917 года.

· 28 ноября 1917 года Земский совет провозгласил себя высшей властью в Эстонии. Это открыло путь для создания Эстонской республики, которая была объявлена манифестом Комитета спасения Эстонии 24 февраля 1918 года.

В 2018 году минует 100 лет с момента создания Эстонской Республики. День рождения отмечается с апреля 2017 года до февраля 2020 года. Более подробная информация о подготовке празднований находится на домашней странице ev100.ee.