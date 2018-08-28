28.08.2018, 20:50

"Школьная система давно требует преобразования!“ На площади Вабадузе прошел необычный перформанс, придуманный гимназисткой

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rus.delfi.ee
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"Школьная система давно требует преобразования!“ На площади Вабадузе прошел необычный перформанс, придуманный гимназисткой
Наталья Маченене

На Площади Свободы, 28 августа с 14:00 до 18:00, состоялся перформанс ”Наше будущее/Meie tulevik”, который придумала и реализовала школьница 12 класса Мария Гольдрин.


Цель проекта: творческое развитии автора, внимание к альтернативным идеям, способных поменять существующую школьную систему в Эстонии.

Слоган: Единственный путь к высоким результатам в школах?/Ainus viis kõrgeteks tulemusteks koolides?

”Школьная система давно требует преобразования — изменилось время, изменился способ получения информации, уровень знаний.

Многие педагоги, профессоры, учёные разрабатывают новые системы, но пока они ищут лучшие варианты для изменений, ученики всё ещё учатся, находятся внутри системы. Они понимают, что система не может измениться мгновенно и готовы принять участие в преобразованиях, своим словом или действием приблизить изменения”.

Это текст из проекта Марии Гольдрин. Это её видение школьной системы, в которой она ещё находится, видит её изнутри. Перформанс — это её способ привлечь внимание к проблеме.
Как это было: Девушка с трудом передвигает куб черного цвета, в несколько раз превышающий её рост — олицетворение ученика и системы образования. Её сопровождает ведущий, который комментирует происходящее.

”Перформанс "Наше будущее" прошел для того, чтобы обратить ещё раз внимание на систему образования средних школ: на перегруженность домашними заданиями, на моральное давление педагогов на детей, на требование высоких результатов любой ценой, на единые требования для всех, в независимости от навыков и способностей учеников, и самое важное, на ситуацию, где ценится больше посещение, нежели знания.”

Разрешение на проведение перформанса получено от Tallinna linnavalitsus. В перформансе могли принять участие все желающие — у зрителей была возможность поделиться мнением о школьном образовании во время перформанса. Можно будет написать письмо и передать волонтёрам, которые будут общаться со зрителями. Все письма будут обработаны и переданы в Haridus- ja teadusministeerium. По итогам перформанса будет снят документальный фильм. Продвижение идеи перформанса уже идёт на специальной странице в Фейсбук.

В проекте участвуют:

Мария Гольдрин родилась в Тарту, сейчас живёт в Таллинне. Учится в 12 классе. Более пяти лет занимается актёрским мастерством, посещает актёрские тренинги в Лондоне. Как режиссёр и продюсер в мае 2018 года выпустила короткометражный фильм "Madal pilvelõhkuja"/ "The Low Skyscraper".

Эдуард Теэ окончил Вильяндискую академию культуры Тартуского университета, курс К.Комиссарова, в 2017 году. Работает в Русском театре Эстонии, преподаёт актёрское мастерство.

В проекте участвуют волонтёры, ровесники Марии — помогают вести страницу в Фейсбук, готовятся общаться с участниками перформанса и зрителями, будут снимать перформанс для будущего фильма.

Поддерживает проект Stuudio#1 (MTÜ Sofiit Klubi) — Продюсерский центр, Студия аудио-визуальных продуктов. Stuudio#1 — это актуальное пространство, в котором разные творческие направления переплетаются и соединяются для новых проектов\смыслов\интерпретаций.

Куратор проекта: Продюсер Наталья Маченене, ментор, автор курсов по продюсированию, создатель и продюсер Другого театра (2001-2007 гг.), документального проекта ”Русские, они такие…” (2013 г., реж. Юлия Ауг), со-продюсер и сценарист детской передачи ”Технолик” (2017-2018) для телеканала ETV+.

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Страница проекта ”Наше будущее/Meie tulevik”

Смотрите видео тут.

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