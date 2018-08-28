"Школьная система давно требует преобразования!“ На площади Вабадузе прошел необычный перформанс, придуманный гимназисткой



Цель проекта: творческое развитии автора, внимание к альтернативным идеям, способных поменять существующую школьную систему в Эстонии.

Слоган: Единственный путь к высоким результатам в школах?/Ainus viis kõrgeteks tulemusteks koolides?

”Школьная система давно требует преобразования — изменилось время, изменился способ получения информации, уровень знаний.

Многие педагоги, профессоры, учёные разрабатывают новые системы, но пока они ищут лучшие варианты для изменений, ученики всё ещё учатся, находятся внутри системы. Они понимают, что система не может измениться мгновенно и готовы принять участие в преобразованиях, своим словом или действием приблизить изменения”.

Это текст из проекта Марии Гольдрин. Это её видение школьной системы, в которой она ещё находится, видит её изнутри. Перформанс — это её способ привлечь внимание к проблеме.

Как это было: Девушка с трудом передвигает куб черного цвета, в несколько раз превышающий её рост — олицетворение ученика и системы образования. Её сопровождает ведущий, который комментирует происходящее.

”Перформанс "Наше будущее" прошел для того, чтобы обратить ещё раз внимание на систему образования средних школ: на перегруженность домашними заданиями, на моральное давление педагогов на детей, на требование высоких результатов любой ценой, на единые требования для всех, в независимости от навыков и способностей учеников, и самое важное, на ситуацию, где ценится больше посещение, нежели знания.”