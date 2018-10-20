20.10.2018, 17:48

Школа — не магазин, или Как учащиеся могут оценить работу учителей


rus.delfi.ee
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Kiltsi põhikooli tund
Foto: Anni Õnneleid

Поскольку статья школьного учителя Расмуса Китса о появившейся у учеников возможности поставить учителю в eKool лайк в качестве оценки за данный им урок или домашнее задание вызвала бурную дискуссию в педагогическом сообществе, то доктор педагогических наук и преподаватель-методист Пеэп Леппик решил в ”Учительской газете” напомнить коллегам о своей точке зрения по этой теме, высказанной им ещё 20 лет тому назад.

Ученики всегда оценивали учителей – есть ведь любимые учителя, уважаемые. Учителя, которых боятся. Учителя, которыми восхищаются. Есть хорошие (человечные) учителя, строгие и даже те, которых ненавидят.

Подобного рода оценки носят эмоциональный характер и через 10-25 после окончания школы они могут существенно измениться. К примеру, я сам стал задним числом особенно ценить тех педагогов, которые заставляли меня (насильно или хитростью) серьёзно работать и думать, которые не терпели ничегонеделания во время занятий.

Расширение демократии привело к упрощённому её пониманию. Работая в школе с (несовершеннолетними) детьми, нам нельзя ни на секунду забывать о педагогическом аспекте. По этой причине мы и не можем спросить у учеников напрямую (примитивно), кто лучший учитель в нашей школе или на чей урок он бы не пошёл?

Исходя из важнейших аспектов работы учителя, автор этой статьи использовал оценки, данные учителям учащимися старших классов, следующим образом (на анонимном листке бумаги писались только имена учителей):

  1. Назови своих учителей, на чьих уроках всегда усваивается новый материал.
  2. Назови своих учителей, которые всегда обоснованно требовательны.
  3. Назови своих учителей, которые никогда не тратят время урока попусту (не отвлекаются на посторонние вещи).
  4. Назови своих учителей, которые (всегда) хотят услышать на уроке личное мнение своих учеников и связывают теорию с практикой.
  5. Назови своих учителей, которые точны и последовательны в своей работе, а также требуют порядка.
  6. Назови своих учителей, которые (всегда) иллюстрируют новый материал примерами.
  7. Назови своих учителей, на чей урок ты, как правило, идёшь с удовольствием.

Вопросы подобного рода можно задать по поводу различных аспектов работы учителя, однако будем исходить – сейчас так модно говорить – из одних только позитивных. Сводная таблица ответов показала, что все учителя в неё «не вместились», и это заставило их задуматься. Подобные вопросы заставляют глубоко задуматься над результативностью работы учителей в т.ч. и учеников (именно старших классов), сводя на нет количество эмоциональных оценок.

Опрос следует проводить человеку, имеющему педагогический авторитет среди учеников (популист не подойдёт!). На методическом совете ознакомил со сводным рейтингом только учителей. Банальное распространение информации среди не причастных к делу людей (не говоря уже о т.н. выуживании информации исподтишка) вызовет одну лишь злость и не решит проблему.

После 20 лет работы в школе в качестве завуча меня в ответах учеников ничто не удивило. Я основательно овладел учительским ремеслом, более 3000 раз посетил уроки своих коллег и познакомился с (индивидуальной, профессиональной) системой преподавания каждого из них. Подчёркиваю, подобные опросы и оценивания требуют деликатности, поскольку школа не является коммерческим учреждением, а местом для выполнения серьёзной работы.

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