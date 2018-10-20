Школа — не магазин, или Как учащиеся могут оценить работу учителей

Ученики всегда оценивали учителей – есть ведь любимые учителя, уважаемые. Учителя, которых боятся. Учителя, которыми восхищаются. Есть хорошие (человечные) учителя, строгие и даже те, которых ненавидят.

Подобного рода оценки носят эмоциональный характер и через 10-25 после окончания школы они могут существенно измениться. К примеру, я сам стал задним числом особенно ценить тех педагогов, которые заставляли меня (насильно или хитростью) серьёзно работать и думать, которые не терпели ничегонеделания во время занятий.

Расширение демократии привело к упрощённому её пониманию. Работая в школе с (несовершеннолетними) детьми, нам нельзя ни на секунду забывать о педагогическом аспекте. По этой причине мы и не можем спросить у учеников напрямую (примитивно), кто лучший учитель в нашей школе или на чей урок он бы не пошёл?