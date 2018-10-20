Школа — не магазин, или Как учащиеся могут оценить работу учителей

Исходя из важнейших аспектов работы учителя, автор этой статьи использовал оценки, данные учителям учащимися старших классов, следующим образом (на анонимном листке бумаги писались только имена учителей):
- Назови своих учителей, на чьих уроках всегда усваивается новый материал.
- Назови своих учителей, которые всегда обоснованно требовательны.
- Назови своих учителей, которые никогда не тратят время урока попусту (не отвлекаются на посторонние вещи).
- Назови своих учителей, которые (всегда) хотят услышать на уроке личное мнение своих учеников и связывают теорию с практикой.
- Назови своих учителей, которые точны и последовательны в своей работе, а также требуют порядка.
- Назови своих учителей, которые (всегда) иллюстрируют новый материал примерами.
- Назови своих учителей, на чей урок ты, как правило, идёшь с удовольствием.
Вопросы подобного рода можно задать по поводу различных аспектов работы учителя, однако будем исходить – сейчас так модно говорить – из одних только позитивных. Сводная таблица ответов показала, что все учителя в неё «не вместились», и это заставило их задуматься. Подобные вопросы заставляют глубоко задуматься над результативностью работы учителей в т.ч. и учеников (именно старших классов), сводя на нет количество эмоциональных оценок.
Опрос следует проводить человеку, имеющему педагогический авторитет среди учеников (популист не подойдёт!). На методическом совете ознакомил со сводным рейтингом только учителей. Банальное распространение информации среди не причастных к делу людей (не говоря уже о т.н. выуживании информации исподтишка) вызовет одну лишь злость и не решит проблему.
После 20 лет работы в школе в качестве завуча меня в ответах учеников ничто не удивило. Я основательно овладел учительским ремеслом, более 3000 раз посетил уроки своих коллег и познакомился с (индивидуальной, профессиональной) системой преподавания каждого из них. Подчёркиваю, подобные опросы и оценивания требуют деликатности, поскольку школа не является коммерческим учреждением, а местом для выполнения серьёзной работы.