Школа начнется для таллиннских первоклассников с праздника азбуки

В пятницу, 1 сентября, всех таллиннских первоклассников вместе с семьями приглашают на праздник азбуки, который состоится на площади Вабадузе, передает Раэпресс.

”Мы устраиваем для первоклассников праздники азбуки уже девять лет, в будущем году, году столетия Эстонской Республики, и мы отпразднуем свой маленький юбилей, — сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Радостно, что число таллиннских школьников растет год от года, больше стало и первоклассников. В этом учебном году в школу пойдут примерно 4600 детей, это более чем на 300 школьников больше, чем в прошлом году”.

Праздник азбуки начнется в 14.00. Праздник откроют вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина района Кесклинн Таави Пукк. На сцену с песнями, танцами и цирковыми номерами выйдут детские коллективы, а в специальных палатках можно будет поучаствовать в мастер-классах. Веселить ребят будут два друга — Ох и Ах. Праздник завершится розыгрышем наград и выступлением группы Карла-Эрика Таукара.

Праздник азбуки подготовлен Таллиннским департаментом образования и управой района Кесклинн. Участие бесплатно.

В этом году в таллиннские школы идет наибольшее число школьников за последнее десятилетие. 59 муниципальных школ столицы примут около 43 400 учеников. В учебном процессе будут принимать участие около 5200 педагогов. Обучение в гимназии начнут около 3190 ребят, всего гимназистов 8860 человек.