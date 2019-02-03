Школа для родителей в Кесклинне зовет на занятия весеннего семестра

Следующее занятие состоится уже завтра, 4 февраля, сообщает управа района.

”Такие школы необходимы, учитывая, что у нас отсутствует государственная система образования для родителей. Цель школы заключается в том, чтобы содействовать позитивным отношениям между детьми и родителями, делиться знаниями, которые помогут родителям понимать причины поведения ребенка, а также уменьшить стресс и укрепить семью”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Занятия проходят в трех группах каждый первый, второй и четвертый понедельник месяца. На занятиях опытные психологи рассматривают различные темы: например, такие как конфликты между поколениями и возможные пути их разрешения, как распознать будущую профессиональную направленность ребенка и другие.

Лекции проходят на русском языке. Стоимость одного семестра составляет 26 евро. Регистрация: Роман Лягу, ljagu.roman@gmail.com

Темы ближайших занятий:

Первая группа. 4 февраля 2019 г. в 19.00 — лекция „Мальчик и девочка: два разных мира”. Лектор: Елена Матвеева, психолог.

Вторая группа. 11 февраля 2019 г. в 19.00 — лекция „С какими проблемами дети в школе чаще всего обращаются в медкабинет?”. Лектор: Светлана Лорви-Талисайнен, школьная медсестра, Таллиннская немецкая гимназия.

Третья группа. 25 февраля 2019 г. в 19.00 — лекция „Что такое женское счастье?”. Лектор: Ольга Хийело, психолог.