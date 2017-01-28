Школа для родителей Дома Хопнера ждет новых слушателей

В феврале 2017 г. начнутся занятия в новых группах Школы для родителей, которые уже традиционно проходят в старинных помещениях Дома Хопнера на Ратушной площади.

Целый ряд детских проблем, таких, как заикание, агрессивность, высокая тревожность, страхи и др., провоцируются и усугубляются неумением родителей наладить отношения с ребенком. Воспитание детей не должно протекать в стрессе или в страхе за их будущее. Справиться со своими переживаниями родителям помогут опытные психологи, логопеды, врачи и другие специалисты, которые будут освещать важнейшие темы, касающиеся развития ребенка. Участие в занятиях школы ‒ это возможность открыто задавать волнующие родителей вопросы и последовательно решать проблемы по мере их поступления в сопровождении опытных профессионалов.

Программа состоит из цикла лекций, которые будут проходить в комфортном каминном зале один раз в месяц по понедельникам, начало занятий в 19.00. Лекции в группах для начинающих и продолжающих можно совмещать, пропущенные занятия в любом случае не пропадут. Стоимость участия — 26 евро за полгода.

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Куратор русскоязычной группы, психолог Елена Матвеева считает, что установка на личный успех у многих женщин заменяет сегодня материнскую привязанность. Психолог приводит в доказательство данные американских ученых, которые обнаружили, что у 8% современных матерей материнской привязанности нет совсем. Психолог Елена Матвеева особо отмечает, что над формированием материнской привязанности необходимо потрудиться. Этот процесс можно регулировать и постепенно настраивать женщину на долгие и счастливые годы своей жизни.

Психолог советует: ”Нельзя ждать, когда интерес общества к материнству опять проснется и станет модно быть хорошей мамой. Законодателями моды мы можем стать прямо сейчас, совместив желание ”быть счастливой” с желанием видеть своих детей счастливыми, а потому любимыми и успешными в обществе”.

Эффективно справляться с ролью родителя психолог Елена Матвеева помогает в рамках специальной программы — Школа для родителей Дома Хопнера.

Уже сейчас по тел. 56 156 522 или через e-mail: romanljagu@hot.ee можно записаться на эти занятия. В группе для начинающих на русском языке осталось лишь несколько свободных мест.

Приходите в школу, чтобы узнать секреты психологии родителя и ребенка!