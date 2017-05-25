Школа для детей с особыми потребностями получила качели для инвалидного кресла

Самая большая в Эстонии школа для детей с особыми потребностями Таллиннская Тондиская основная школа получила качели, подходящие для детей с особыми потребностями. Посетившая с рабочим визитом школу министр социальной защиты Кайа Ива познакомилась с ситуацией в школе и обсудила с руководством проблемы в данной области.

По словам директора Тондиской основной школы Сирли Вяйнсар, с министром они обсудили, например, вопросы финансирования, так как из-за особенностей школы она находится в точке соприкосновения министерств социальной защиты и образования. “Например, мы ищем возможности предоставления детям с тяжелыми недостатками в здоровье полагающуюся им услугу дневного ухода в школе утром до уроков или после их окончания. Данное право полагается нашим детям по закону”, - сказала Вяйнсар.

По словам директора, школа в рамках различных проектов получила от Министерства социальных дел музыкальные инструменты и приспособления для тренировок. “Это были результаты конкретных проектов. Нашей задачей является найти постоянные решения”, - добавила она.

Дети с умственными и физическими недостатками, обучающиеся в Тондиской основной школе, давно мечтали о качелях, на которых можно было бы качаться и в инвалидном кресле. Поддержку оказало предприятие Tamro Eesti, которое взяло на себя организацию провождения свободного времени детей и подарило необходимые качели.

“Для Tamro важно продвижение благополучия, здоровья и качества жизни людей. Так как всем детям нравится качаться на качелях, что успокаивает и дает много положительных эмоций, мы решили создать в школе такую возможность”, - сказал руководитель Tamro Eesti Янно Кург.

Тондиская основная школа занимается также вопросом обеспечения детей необходимыми личными вспомогательными средствами, например, коммуникаторами. Личные вспомогательные средства можно обозначить в реабилитационном плане, но о них должны ходатайствовать родители и они остаются для домашнего использования. В то же время, школа должна быть местом, где детей активно обучают их эффективному использованию. Если бы вспомогательные средства были бы доступны и в школе, их могли бы также активно использовать и родители.

В Таллиннской Тондиской основной школе учится 218 учеников с особыми потребностями, у которых имеются легкие или тяжелые недостатки умственного, а также часто и физического развития. Крупнейшая в Эстонии школа для детей с особыми потребностями отпразднует в январе 2018 года свое 95-летие. Миссией школы является ободрение, поддержка и направление молодых людей с особыми потребностями, чтобы они могли стать как можно более самостоятельными членами общества.