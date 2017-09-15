Шесть причин, чтобы прийти на мероприятия Недели народов Эстонии

С 18 по 24 сентября в Эстонии в центре внимания окажутся проживающие здесь национальные меньшинства. Поводом для этого станет отмечающийся 24 сентября День народов Эстонии. А вот и несколько причин , чтобы прийти и открыть для себя искусство рукоделия и кухню национальных меньшинств, сообщается в пресс-релизе.

1. Блузку следящей за модой женщины может украсить национальная вышивка

Мухуские узоры на платье или блузке не устаревают и всегда остаются в моде. Вы хотите быть чуточку моднее? Почему бы тогда не оживить свою однотонную блузку украинской вышивкой? Чтобы ознакомиться с рукоделием, будет полезно принять участие в мастер-классе украинской вышивки на фестивале культур национальных меньшинств ”Творческий котел национальных культур”, который откроется 24 сентября в 11:30 в Йыхвиском концертном доме.

2. Удивите своего спутника или спутницу жизни необычным ужином

Очевидно, Вы хорошо знакомы с индийской и тайской кухней. А что представляют собой мокшанские кургонят и пачаты? Приходите 21 сентября в 17:30 на мастер-класс мокшанских национальных блюд по адресу б-р. Эстония, 5A, Таллинн.

3. Вдохновитесь пестротой национальных одежд

Если у Вас нет собственного стилиста, придется своим стилем заниматься самостоятельно. В таком случае национальная одежда других народов может стать отличным источником вдохновения. Приходите посмотреть на изобилие цветов в белорусской одежде, или на то, сколь изобретательно в мордовских головных уборах, шейных и нагрудных украшениях используются монеты и блестки. Пестрое общество в различных национальных костюмах соберется на этно-ярмарке, которая пройдет на Ратушной площади Таллинна 23-24 сентября с 10:00 до 18:00.

4. Станьте среди своих друзей первым, кому будет известно значение следующих слов

Знаете ли Вы, что значит хуплу, пюремеч, сăра или парне? Приходите 23-24 сентября с 10:00 до 18:00 на этно-ярмарку на Ратушной площади Таллинна, отыщите на ней чувашек, и они покажут Вам, что из этого едят, что помогает от простуды, а что улучшает настроение.

5. Прогоните осеннюю хандру приятным рукоделием

Избавьтесь от стресса, занимаясь приятным рукоделием, для которого не понадобятся ни иголка, ни ножницы. Именно так, ведь для того, чтобы сделать традиционную русскую тряпичную куклу, понадобятся только флис и красные нитки. Мастер-класс по изготовлению традиционных русских тряпичных кукол приглашает любителей рукоделия всех возрастов в субботу 30 сентября в 13:00 в филиал Сяэзе Таллиннской центральной библиотеки. Причем заметьте, что куклы-обереги могут защитить Вас от любых неприятностей.

6. Новогодние праздники пока далеко, но…

Знаете ли Вы, что еврейский Новый год Рош Ха-Шана в текущем году выпадает на то же время, в которое мы отмечаем неделю народов? На фестивале культур национальных меньшинств ”Творческий котел национальных меньшинств”, который откроется 24 сентября в 11:30 в Йыхвиском концертном доме, проживающие в Эстонии евреи познакомят со своими новогодними традициями и подарками, которые они дарят своим родным в этот день.

Полный обзор мероприятий на День народов приводится здесь.