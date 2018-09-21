21.09.2018, 11:45

Шесть лет подготовки и 800 000 евро расходов. Выставка ”Михель Зиттов. Эстонский художник при европейских дворах” побила рекорд посещаемости

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Кристи Хельме
Кристи Хельме
 
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Шесть лет подготовки и 800 000 евро расходов. Выставка ”Михель Зиттов. Эстонский художник при европейских дворах” побила рекорд посещаемости
Foto: Rauno Volmar

Проходившая в Художественном музее KUMU выставка “Михель Зиттов. Эстонский художник при европейских дворах эпохи Ренессанса” стала самой дорогой, но и самое посещаемой выставкой, пишет Eesti Päevaleht.

В прошлое воскресенье в 19:59 был продан последний, 64 011-й по счету, билет на выставку. Это означает, что предыдущий рекорд посещаемости KUMU был побит.

Рекорд был побит и по части расходов на организацию экспозиции, которые составили почти 800 000 евро.

На выставке были представлены сохранившиеся до наших дней уникальные работы Михеля Зиттова из собраний знаменитых музеев мира. Выставка проходила при сотрудничестве с Национальной галереей искусства в Вашингтоне, и теперь работы, которые были выставлены в Эстонии, отправляются туда, откуда приехали.

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