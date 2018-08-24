24.08.2018, 21:00

Шесть из девяти учителей школы Пылула подали заявления об увольнении из-за террора со стороны директора

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Дагне Михкельс
 
Лийна Канарбик
 
EST 1
Põlula kool
Põlula kool, kus õpib 46 lastFoto: Ain Liiva

Учителя школы Пылула в волости Винни утверждают, что страдают от террора со стороны директора. Он якобы называет их "стаей кур", угрожает им и подрывает учебный процесс, пишет Eesti Päevaleht.

В маленькой школе Пылула, где учатся 46 учеников, проблемы начались два года назад с приходом нового директора Маргуса Маазика. На сегодняшний день конфликт между директором и коалицией учителей с родителями учеников достиг своего апогея — 6 из 9 учителей подали заявления об увольнении.

В конце июня 28 родителей послали волости обращение, в котором они утверждали, что директор подрывает учебный процесс, запугивает и издевается над учителями, использует неуместную лексику, самолично меняет выставленные учителями оценки в e-kool, не обращается с детьми одинаково и так далее.

Учительница музыки Мерье Каллип рассказывает, что директор терроризирует подчиненных и использовал в их отношении такие слова, как "стая куриц", одну сотрудницу назвал "беззубой старухой", а уборщиц — "юродивыми".

Маазик уже не раз со скандалом уходил из школ, где раньше работал, в связи с проблемами с общением. Однако те учителя, кто не подал заявления об отставке, отмечают, что несмотря на сложный характер Маазик хорошо руководит школой.

Старейшина волости Винни Рауно Вырно сообщил, что волость знает о конфликте и попробует помирит директора с подчиненными и родителями школьников.

Сам Маазик ситуацию и обвинения комментировать отказался.

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