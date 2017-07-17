Шенгенские визы для жителей Крыма: не все российские паспорта одинаково полезны

Бюро депутата Европарламента Яны Тоом сообщило, что она подала главе дипломатии ЕС Федерике Могерини запрос ”Жители Крыма и шенгенские визы”. ЕС, правда, ранее уже сформулировал и установил процедуры, касающиеся шенгенских виз для жителей Крыма с различными паспортами.

”Более 90% крымчан получили российское гражданство после событий 2014 года, учитывая, что де-факто полуостров находится под эффективным контролем России, — говорится в запросе Тоом. — Эти лица не могут получать шенгенские визы в посольствах, работающих в Киеве, в связи с отсутствием всех необходимых документов (украинского вида на жительство и т. д.)”.

Евросоюз давно объявил о своей позиции по этим вопросам. Вот что сказано на официальном портале, посвященном безвизовому режиму между Украиной и ЕС: "ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя и тем самым не признает легитимность российской власти, незаконно установленной на аннексированной территории. Российские паспорта, выданные незаконными "органами власти", не признаются действующими документами, а заявления на получение в них шенгенской визы — автоматически отклоняются".

И далее: "Между тем, граждане Украины, проживающие на территории Крымского полуострова, могут путешествовать в Шенгенскую зону. Обращаться с заявкой на получение визы в небиометрические паспорта крымчанам следует в консульства государств-членов ЕС, открытые в Украине.

Граждане Украины, проживающие в Крыму, но получившие биометрический заграничный паспорт, смогут пользоваться безвизовым режимом наравне со всеми украинцами.

Граждане России, получившие паспорт для выезда за границу до незаконной аннексии и проживавшие в то время Крыму или Севастополе, могут продолжать использовать его при подаче документов на шенгенскую визу. Однако проездные документы, выпущенные после незаконной аннексии или же те, в которых Крым незаконно обозначен как часть РФ, не будут приняты консульством к рассмотрению.

Жители Крыма, которые были вынуждены покинуть полуостров, могут обратиться за получением биометрического загранпаспорта в ближайшее подразделение ГМС Украины по месту фактического проживания.

Крымчане, проживающие на территории полуострова, могут обращаться в специально определенное подразделение миграционной службы по адресу: Херсонская область, Новотроицкий район, п.г.т. Новотроицкое, ул. Чапаева, 8 (1-й этаж) или в другое подразделение ГМС на свой выбор".