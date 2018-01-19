Шеф-редактор Sputnik Эстония: фейковая информация Беседина отразилась на моих взаимоотношениях с людьми

Руководитель представительства МИА ”Россия сегодня” в Эстонии/шеф-редактор Sputnik Эстония* Елена Черышева опровергла информацию Delfi о том, что изначально ее место должен был занять журналист Олег Беседин. "Поскольку фантазии на тему ”Черышева подсидела Беседина” будоражат некоторые умы и слухи обрастают все новыми подробностями, хочу наконец поставить точку в главной интриге последних двух лет", — говорит Черышева.

Соответствует ли действительности, что Sputnik Эстония заключает трудовой договор со своими работниками на русском языке?

Sputnik Эстония работает строго в рамках законодательства страны пребывания, которое позволяет заключать договоры на русском языке. Если какой-либо действующий или будущий сотрудник изъявит желание заключить договор на эстонском языке, никаких препятствий с нашей стороны не возникнет.

Каким образом Sputnik перечисляет зарплаты своим работникам, если у местного представительства нет банковского счета в Эстонии?

Отсутствие банковского счета у представительства никак не влияет на процесс поступления зарплат на банковские счета сотрудников и оплату всех необходимых налогов за них в Налогово-таможенный департамент Эстонии.

Сколько человек в штате Sputnik Эстония, вы можете назвать их имена? Если нет, то почему?

Все без исключения корреспонденты Sputnik Эстония неоднократно публиковали свои материалы под собственными именами. Вам достаточно зайти на сайт ru.sputnik-news.ee и провести даже не очень глубокий анализ. Я скажу больше: наших корреспондентов, фотографа и видеооператора можно увидеть ”вживую” на различных публичных мероприятиях. Читателям Delfi действительно необходимо знать имя человека, который убирает офисные помещения Sputnik, например?

Правда ли, что изначально Sputnik Эстония должен был возглавить журналист Олег Беседин, а вы — стать его замом? Вы предпринимали какие-то действия за спиной у Беседина, чтобы занять пост руководителя?

Здесь стоит уточнить для читателей, что я обратилась к вам с просьбой предоставить более детальную информацию по данному вопросу. На что вы мне сообщили про некие источники, которые утверждают, что ”изначально пост главреда был предложен Беседину” и ”в Москве он предложил” мою кандидатуру на ”должность его заместителя”. Поскольку фантазии на тему ”Черышева подсидела Беседина” будоражат некоторые умы и слухи обрастают все новыми подробностями, хочу наконец поставить точку в главной интриге последних двух лет.

В первую очередь отмечу, что руководство МИА ”Россия сегодня” искало в Эстонии не главреда, а руководителя представительства, который, в свою очередь, помимо множества задач, должен был сформировать команду. На место руководителя рассматривалось несколько кандидатур. В международной практике приветствуется отбирать сотрудников на ответственные должности на конкурсной основе. И претендентам от Эстонии было предложено пройти тестовое задание — составить подробный бюджет будущего представительства. Как справился с заданием Олег, что именно ему обещали в Москве и по каким причинам он не стал руководителем, я не знаю. Этот вопрос не в моей компетенции. В качестве ”заместителя Беседина” Олег в Москве мою кандидатуру не обсуждал и за меня не просил.

Олег Беседин Foto: erakogu

В личной беседе с Олегом мы действительно договаривались, что если он возглавит представительство, то кресло шеф-редактора предложит мне. Уже позднее выяснилось, что обещалось не только мне, а и другим людям, но это уже неинтересные детали. Именно в рамках личных договоренностей на первом собеседовании мы с Бесединым присутствовали вдвоем, где я выступала в роли будущего шефа, о чем представителям из МИА было озвучено. После этой встречи Олег вел переговоры с МИА самостоятельно. Тем временем, еще не имея юридических прав выступать от имени ”Россия сегодня”, стал набирать штат. Что пошло не так, повторюсь, не знаю. Со мной вышли на связь представители из Москвы и попросили тоже пройти тестовое задание. После чего мне официально предложили должность руководителя. Поскольку эта информация была конфиденциальной, то и разглашать ее я не могла. Исключений не было, в том числе и для друзей-приятелей. Только после утверждения моей кандидатуры уже для подписания договора я впервые переступила порог головного офиса МИА в Москве и впервые увидела и услышала топ-менеджеров МИА.

По-человечески я понимаю обиду Беседина. Но не моя в том вина, что он не прошел конкурс и раньше времени распространил информацию, не имеющую ничего общего с действительностью. Понятно, что в глазах общественности он выглядел невыгодно, поэтому и придумал, видимо, эту историю. Фейковая информация, распространенная Бесединым, существенно отразилась на моих личных взаимоотношениях с некоторыми людьми. Спасибо тем, кто решил лично у меня узнать предысторию и закрыл для себя эту тему, продолжив общаться со мной и сотрудничать со Sputnik.

К Sputnik Эстония были претензии от других информагентств за плагиат?

Нет, конечно. Если бы это случилось, уверена, что все местные СМИ об этом незамедлительно и даже с удовольствием написали бы. Более того, за два года в Совет по прессе не поступило на Sputnik Эстония ни одной жалобы, чем не могут похвастаться некоторые наши конкуренты.

Вы переехали в Эстонию на ПМЖ из России. До переезда в Эстонию где и кем вы работали в России?

Ну, раз вы не можете работать с открытыми источниками, я помогу вам. В журналистике я работают более 20 лет. Имела счастье трудиться как в печатных СМИ, так и на телевидении. Последним местом деятельности до переезда в Эстонию значится Правительство Самарской области, где я работала в должности главного консультанта пресс-службы губернатора.

Вы владеете эстонским языком?

На бытовом уровне — да. Продолжаю учить эстонский язык дальше.

Ответы на вышеперечисленные вопросы согласовывались с Москвой?

- Исключительно по ”закрытому каналу” (ирония — прим. Черышевой).

* Елена Черышева указала, что именно так следует писать название ее должности.