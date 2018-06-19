19.06.2018, 15:10

Шантаж и безысходность: безработные из Пярнумаа продавали своих женщин другим мужчинам

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Михкель Тамм
Михкель Тамм
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 13
Шантаж и безысходность: безработные из Пярнумаа продавали своих женщин другим мужчинам
Illustratsioon: Illustratsioonid: Gerti Saaler

"Я не нашла другого решения, как только исполнять его желания. Я была в ловушке", — рассказала одна из жертв следователям. Оба мужчины воспользовались материальной и психологической зависимостью женщин, пишет Eesti Päevaleht.

Аннели была вынуждена четыре месяца терпеть ситуацию, когда Янек, которого она считала своим возлюбленным, постоянно сводил ее через интернет с другими мужчинами, чтобы она предлагала им секс.

Отношения Янека и Аннели начались несколько лет назад, когда они оба еще были в других отношениях, и, образно говоря, качались вверх-вниз. В 2016 году Янек пригласил Аннели в Таллинн на встречу. Аннели согласилась прийти, потому что Янек пообещал после этого оставить ее в покое.

"Это произошло в отеле у Таллиннского порта. Янек хотел, чтобы я посмотрела на его встречу с одним мужчиной из Финляндии. Янек договорился о встрече с ним на iha.ee и получил за это 300 евро. Моя роль была просто посмотреть на них и, может быть, потрогать. В какой-то момент Янек был в позе догги-стайл и мужчина из Финляндии был сзади него, и они занимались анальным сексом. Я была просто рядом с Янеком и положила руку ему на спину. В какой-то момент он сказал этому финну, чтобы он перестал, и толкнул меня на спину, держал меня за плечи. Я поняла, что у него какой-то план, и я сказала: я не хочу, перестань. Янек прижался лицом к моему лицу и сказал: конечно, хочешь", — вспомнила Аннели, давая показания полиции.

"Через пару дней после встречи Янек позвонил мне и сообщил, что у него есть все доказательства, чтобы окончательно разрушить мою жизнь. Он показал мне видеоклип, из которого я поняла, что он сделал видеозапись группового секса с мужчиной из Финляндии. Я считаю, что в этом и была его цель, чтобы с его помощью начать шантажировать", — добавила она.

Сам Янек собаку съел на продаже себя на эротических порталах для знакомств. Хотя он время от времени ходил на работу, он зарабатывал дополнительные средства, предлагая через свой аккаунт сексуальные услуги, в том числе геям. Снятый в отеле видеоклип дал возможность сводить Аннели с клиентами и заставлять ее заниматься проституцией.

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"Он предоставил мне выбирать — или он разрушит мою жизнь, передав это видео моим знакомым, службе защиты детей и общественности, или я начну зарабатывать для него деньги. Если он передаст видео моим знакомым и опубликует его, то он уничтожит мою жизнь и жизнь моих детей и я могу остаться без своих двоих детей", — рассказала Аннели.

Янек создал Аннели несколько аккаунтов на iha.ee, через которые он искал мужчин, которые хотят заняться сексом с Аннели. Также он создал несколько аккаунтов на двоих, где они предлагали встречи с парой одиноким мужчинам.

В ходе следствия выяснилось, что для Янек не в первый раз таким способом зарабатывал деньги на своей спутнице жизни. С его предыдущей сожительницей Сирет у них в 2012 году родился ребенок. После этого Янек решил, что поскольку семью очень тяжело содержать, его сожительница должна начать продавать себя мужчинам. В суде смогли доказать один такой случай, однако Сирет призналась, что Янек принуждал ее в общей сложности четыре раза. После этого она отказалась исполнять приказы Янека, потому что секс с незнакомыми мужчинами был ей противен.

По словам рассматривавшего дело прокурора Гарди Андерсон, Янек смог в суде рассказать о произошедшем и представить свою версию. Никакого раскаяния по поводу случившегося с Аннели или Сирет он не выразил и ни в чем не признался.

"Наоборот, он утверждал, что это было, чтобы освежить их сексуальную жизнь. Он и сам получал от этого удовольствие", — отметила Андерсон.

Поскольку Янек заставлял Аннели заниматься проституцией, шантажируя видеоклипом, прокурор Андерсон посчитала, что по сути происходившее между ними можно квалифицировать как торговлю людьми.

Суд все-таки квалифицировал случившееся как сутенерство, потому что вышеназванный видеоклип не нашли. Но зато в ходе следствия получили другие видео, где Янек снимал свой секс с Аннели. На их основании невозможно сказать, чтобы сам акт или его съемка были неприятны Аннели.

Янек очень хорошо пользовался слабостями людей. Вместе со своим другом он предлагал услуги и гомосексуалистам. Когда они приходили к мужчинам домой, друг шел с клиентом в спальню и Янек в это время опустошал кошелек клиента. В своей деятельности он давил на то, что ставшие жертвами кражи мужчины не осмелятся обратиться в полицию, потому что им было бы слишком неловко признаться в своих сексуальных предпочтениях.

За сводничество своих спутниц жизни и кражи Янек, который ранее был наказан за ограбление и был на испытательном сроке, получил шесть лет и девять месяцев тюремного заключения.

Продавал свою сожительницу три года

Второй мужчина из Пярнумаа Мартти выставил в интернет объявления о своей жене, с которой он жил в гражданском браке. Заработанные сутенерством и сексом деньги кормили как безработного Мартти, так и их четверых несовершеннолетних детей.

Мартти начал жить вместе со своей женой Элиной, когда ей было всего 16 лет. "На самом деле эта женщина находится очень глубоко под влиянием Мартти. После смерти своей матери Элина была в уязвимом эмоциональном состоянии, что в действительности выражалось даже в психическом расстройстве. Она сама не признается ни в чем. Она говорит, что понимает, что то, что делает ее муж, запрещено и она стараются это скрыть, но выживать ведь нужно. Она смирилась с ситуацией", — рассказала Андерсон.

По сути, жили в ритме, когда через каждые пару лет, когда начинал заканчиваться срок выплаты детских пособий, рожали нового ребенка, чтобы пособия поступали дальше. До задержания в мае прошлого года Мартти сводил Элину с мужчинами в общей сложности три года.

В полицию сообщение о деяниях Мартти поступило через брата Элины, который хотел помочь своей сестре. Выяснилось, что Мартти был под следствием за аналогичные деяния уже тремя годами ранее, но тогда Элина в своих показаниях заверила, что занимается проституцией добровольно и Мартти в этом не играет никакой роли.

В ходе этого следствия нашли подтверждение и тому, что Мартти направил заниматься проституцией по меньшей мере трех работавших в их семье няней молодых женщин.

По сути, кажется, что Мартти и не знал другой возможности, как заработать денег. Две его взрослые дочери от предыдущего сожительства тоже занимаются проституцией, хотя не нашло подтверждения, чтобы Мартти был их сутенером. В обвинительном акте отметили, что Мартти подвозил свою дочь на встречи с клиентами, содействуя таким образом встрече проститутки и клиента.

"Мне лично очень жаль, что Элина не приняла помощь жертвам. Но мы не можем помочь человеку, если он сам этого не хочет или не ощущает себя жертвой. Я чувствую, что мы на самом деле не смогли помочь и это была как будто работа вхолостую. По меньшей мере, мы добились условного наказания для Мартии, и его регистр наказаний больше не чист, но я чувствую, что я чего-то не сделала. Эти люди продолжают жить вместе, и я не знаю, что там на самом деле происходит дальше", — признала она.

*Все имена в этой статье изменены в целях защиты жертв и их детей.

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