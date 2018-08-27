27.08.2018, 13:52

”Шайки — под госконтроль!” Рейнсалу соберет специалистов, чтобы решить проблему бушующей молодежной преступности

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор 
EST
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Министр юстиции Урмас Рейнсалу, комментируя статьи Delfi и EPL о шайках подростков, терроризирующих Таллинн, заявил, что ситуация требует вмешательства и сотрудничества системы юстиции и социальных работников. Потому он намерен собрать за круглым столом представителей прокуратуры, полиции, социальных работников, а также инспекторов.

Eesti Päevaleht, написав о насильствующих малолетних бандах, осветила серьезную и верную проблему”, — сказал Рейнсалу. По его словам, малолетняя преступность в Эстонии за десять лет снизилась в два раза. ”В то же время, если в общем статистике преступности наибольшая доля — это преступления против имущества, то в среде несовершеннолетних распространено именно насилие”, — поведал министр. ”Внутренняя культура молодежных шаек — это вызов и унижение жертвы как самоцель”. Усложняет ситуацию, по его словам, снижение оценки последствий содеянного и отсутствие эмпатии.

В последнее время возросла активность такого рода группировок. И, по мнению Рейнсалу, тут необходима более эффективная совместная деятельность системы юстиции и соцработников, потому как повторяющееся насилие — прекрасная питательная среда для новых и новых преступлений. ”Я соберу круглый стол для планирования деятельности при участии прокуратуры, полиции, соцработников и инспекторов”, — поведал он. ”Эти шайки надо взять под госконтроль быстро и эффективно. Именно скорость действия — решающий фактор”, — подчеркнул министр.

Tallinn Hockey weekend
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