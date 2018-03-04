Сезон гриппа в разгаре. В Эстонии умерло 23 человека — читайте, где самая высокая заболеваемость

Департамент здоровья сообщает, что на прошлой неделе с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачам обратилось 6620 человек, из них чуть больше 42% были дети, пишет Delfi Kasulik. Общее количество заболевших оставалось стабильным по сравнению с предыдущей неделей, которую департамент назвал пиком сезона.

Главными возбудителями заболевания по-прежнему являются вирусы гриппа, их доля среди других вирусов осталась на уровне 72%.

Заболевание гриппом вызывают циркулирующие три вируса гриппа, из них два вируса гриппа А и один — В.

Лабораторно на прошлой неделе подтвердили 401 вирус гриппа, из них 100 были вирусы гриппа А и 301 — В. Самая высокая заболеваемость гриппом была в Таллинне, Ида-Вирумаа, Нарве, Пярнумаа, Ярвамаа и Вильяндимаа.

С начала сезона гриппа, то есть начиная с октября, из-за гриппа стационарное лечение потребовалось 623 пациентам, из них 66% были люди трудоспособного возраста или пожилые. Из всех нуждавшихся в стационарном лечении 287 попали в больницу в последние три недели.

Интенсивное лечение, по данным Департамента здоровья, потребовалось 74 людям в возрасте от 45 до 92 лет, из них 70 входили в группы риска. Один человек, как утверждается, ранее был здоров, в отношении трех людей данные о сопутствующих заболеваниях отсутствовали, двое из них попали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

От вызванных гриппом осложнений умерло 23 человека в возрасте от 60 до 89 лет. Все входили в группы риска из-за возраста или сопутствующих хронических заболеваний.