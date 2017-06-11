11.06.2017, 09:40

Съезд соцдемов утвердит предвыборную платформу и выберет руководство партии

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rus.delfi.ee
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Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Rauno Volmar

В воскресение в Пярнуском концертном зале состоится съезд Социал-демократической партии, на котором лидер соцдемов Евгений Осиновский выступит с речью на тему внутриполитической ситуации и подготовки к муниципальным выборам, значится в пресс-релизе.

Кроме того, соцдемы утвердят предвыборную платформу и выберут руководство партии: председателя, вице-председателей, членов правления, ревизионную комиссию, комиссию по программе и уставу, избирательную комиссию, суд чести.

На пост председателя партии претендует действующий ее глава Евгений Осиновский; между кандидатами на места вице-председателей и членов правления развернется борьба.

Также на съезде будет представлена книга ”Эстонское общество в ускоряющуюся эпоху” („Eesti ühiskond kiirenevas ajas”), одним из авторов которой стала депутат Европарламента Марью Лауристин.

Съезд Социал-демократической партии состоится завтра в 11 часов в Пярнуском концертном зале.

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