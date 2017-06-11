Съезд соцдемов утвердит предвыборную платформу и выберет руководство партии

Jevgeni Ossinovski Foto: Rauno Volmar

В воскресение в Пярнуском концертном зале состоится съезд Социал-демократической партии, на котором лидер соцдемов Евгений Осиновский выступит с речью на тему внутриполитической ситуации и подготовки к муниципальным выборам, значится в пресс-релизе.