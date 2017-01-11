Северо-Эстонская региональная больница в этом году пока не устанавливала ограничений на посещение пациентов, но просит всех посетителей навещать своих близких только будучи здоровыми.

”Просим посещать пациентов только будучи здоровыми, и в случае проявления симптомов вирусных заболеваний отказаться от визита. Будучи больными, вы подвергаете пациентов с ослабленной иммунной системой опасности”, — подчеркнул член правления больницы Андрус Реммельгас.

”Также просим отказаться от посещения находящихся в больнице близких, если у кого-то в семье наблюдаются признаки вирусного заболевания”, — сказал он и добавил, что при посещении желательно пользоваться одноразовыми защитными масками, которые можно получить в регистратуре или в отделении, а также продезинфицировать руки.