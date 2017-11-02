"Северо-Балтийская восьмерка" обсудила вопросы безопасности, энергетические рынки и гибридные угрозы

Главы правительств Северных и Балтийских стран, т. е. Северо-Балтийской восьмерки (NB8), обсуждали сегодня в Хельсинки ключевые для региона темы, начиная от вопросов безопасности и заканчивая энергетическими рынками и гибридными угрозами, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Помимо прочего, речь шла о политике Европейского союза, трансатлантических отношениях и сотрудничестве в ООН. Наибольшее внимание было уделено региональной безопасности и сотрудничеству — от военных учений и вопросов киберзащиты до энергетической инфраструктуры.

”Эстония все более тесно сотрудничает с Северными странами в рамках различных международных форматов — как в сфере гибридных угроз, так и киберзащиты. Угрозы кибербезопасности и хакерские атаки не знают государственных границ, поэтому ими следует заниматься глобально. Нам нужно быстрее и в большем объеме обмениваться информацией”, — сказал премьер-министр Ратас.

”Я рад отметить, что Норвегия недавно присоединилась к расположенному в Таллинне центру кибербезопасности НАТО, мы также ведем переговоры с другими странами Северной Европы по вопросу их участия. Недавно в Хельсинки был открыт Центр передового опыта по совместной защите от гибридных угроз, где ведется анализ общего воздействия факторов риска, в том числе влияния недостоверной информации на демократические процессы. Эстония совместно со странами Европы и США является одним из учредителей этого центра”, — добавил Ратас.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас представил главам правительств Балтийских и Северных стран обзор того, как проходит первое председательство Эстонии в Совете Европейского союза, участники встречи обменялись мнениями о том, чего они ждут от последних двух месяцев председательства.

”Во-первых, под предводительством Эстонии совместными усилиями всех глав Евросоюза был сдвинут с места цифровой снежный ком. Этот процесс уже невозможно повернуть вспять и вернуться к бумаге. Утвержденная в Таллинне программа по развитию сети 5G и декларация в области электронного государственного управления — это лишь некоторые примеры нынешних достижений. Мы можем стремительно двигаться вперед, поскольку служащие, предприниматели и простые люди доверяют цифровому развитию, благодаря тому, что мы уделяем большое внимание кибербезопасности”, — отметил Юри Ратас.

Премьер-министр также обратил внимание собравшихся на подписание документа, устанавливающего принципы Европейского пакета социальных прав, которое должно состояться на социальном саммите в шведском Гетеборге 17 ноября.

”Одной из наиболее важных задач Европейского союза является повышение уровня благополучия людей, а также защита их прав и свобод. Поэтому достижение соглашения по вопросу социальных прав имеет ключевое значение, и мне выпала честь подписать этот документ от имени 28 государств Европейского Союза”, — сказал Ратас.

Кроме того, премьер-министр призвал коллег из Северных и Балтийских стран помнить о восточных партнерах Европейского Союза. ”Безопасность, экономический рост и благосостояние восточных партнеров укрепляют позиции Европы, поэтому Европейскому союзу следует их поддерживать. Нам необходимы совместные усилия, в результате которых заметно и ощутимо улучшится повседневная жизнь людей. Я призываю коллег проявить смелость, решительность и амбициозность на саммите Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 24 ноября”, — заявил Ратас.

Премьер-министры Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии ежегодно встречаются осенью во время сессии Северного Совета, или саммита Северных стран.

По словам премьер-министра Ратаса, восемь стран разделяют единые ценности, стратегические интересы и общие вызовы. ”Сотрудничество стран Северной Европы и Балтии становится всё более будничным и практическим процессом, особенно в сферах энергетики, транспорта и информационных технологий”, — отметил Ратас.

Главы правительств, министры, председатели парламентов, депутаты, а также чиновники и эксперты стран Северной Европы и Балтии сотрудничают в этом формате с 1992 года. Поскольку региональные отношения достаточно тесные, то для сотрудничества в рамках NB8 не было создано отдельной организации, договоренность ограничилась тем, какая из стран в какой год управляет восьмеркой. В этом году работу NB8 координирует Норвегия. Традицией стали дискуссии накануне крупных встреч Европейского союза и совместное сотрудничество с США и Великобританией, а также, например, с Японией.

Перед сегодняшней встречей с главами правительств стран Северной Европы и Балтии премьер-министр Юри Ратас посетил школу в районе Латокартано в Хельсинки, где преподавание ведется на эстонском и финском языках, а также Эстонский Дом, где действуют Общество Тугласа, Эстонский институт, представительство Фонда содействия развитию предпринимательства и Союз Эстонских обществ Финляндии.