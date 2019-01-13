Северный ветер, метель и мокрый снег. Чего ждать от погоды в ближайшие дни

По данным pogoda.ee, воскресенье днем облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и западном побережье мокрый снег. Поздно вечером Рижского залива достигнет новая зона осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с, во второй половине дня на островах и побережье юго-восточный ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах до +3°С.

Понедельник, 14.01:

Ночью: Облачно. Снег распространится на материк, на западе Эстонии и мокрый снег, местами метель. Ветер юго-восточный 4-9, на побережье порывами 12 м/с, к утру ветер ослабеет и станет переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье островов до +1°С.

Днем: Облачно. Снег, на западе Эстонии и мокрый снег. Ветер, начиная с островов, повернет к северному, северо-западному 4-10, на островах и побережье усилится до 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха -2..+1°C.

Вторник, 15.01:

Ночью: В основном облачно. Во многих местах снег, кое-где метель. Ветер северо-западный 4-10, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха -5..-10, местами -12, на островах -1..-4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, возможна метель. Ветер западных направлений 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..-7°С.