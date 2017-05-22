Северные страны, страны Балтии и Польша обсудят сотрудничество в области безопасности

Сегодня и завтра комиссия Рийгикогу по государственной обороне вместе с соответствующими комиссиями парламентов Северных стран, стран Балтии и Польши примет участие в ежегодном форуме по безопасности в Норвегии в Бергене, сообщает Рийгикогу.

На форуме будут обсуждаться сотрудничество между НАТО и Северными странами, а также основы сотрудничества в области безопасности между Северными странами и странами Балтии.

По словам председателя комиссии по государственной обороне Ханнеса Хансо, никто не сомневается в необходимости сотрудничества в области обороны между Северными странами и странами Балтии.

”Вне зависимости от того, является ли государство членом НАТО или нет, мы должны сотрудничать, так как для всех нас важна безопасность региона, — сказал Хансо. — У нас схожее представление об угрозах. Поэтому для нашего сотрудничества не должно быть искусственных препятствий”. Он добавил, что сейчас крайне важно также повышать сознательность о нынешней ситуации, в том числе и сотрудничество между странами региона в области разведки.

Норвегия также представит гостям модель гендерно нейтральной срочной службы. По словам Хансо, другие страны могут многому научиться у Норвегии, так как на сегодняшний день привлечение женщин на срочную службу — это актуальная тема и в других странах региона Балтийского моря, в том числе и в Эстонии.

На мероприятии с докладом выступит министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Она даст обзор политики Норвегии в области обороны и расскажет о приоритетах политики Норвегии в области безопасности. В дискуссии, посвященной России, будет обсуждаться вопрос, как понимать и трактовать стремления России и ее военный потенциал.

В ходе визита гости посетят морскую базу Хоконсверн, где норвежские военно-морские силы специального назначения продемонстрируют свой потенциал.

Председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне даст на форуме обзор программы парламентского измерения председательства Эстонии в Совете ЕС, а также расскажет о Европейской межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики и политики безопасности (CFSP/CSDP), которую в сентябре в Таллинне организуют комиссия по государственной обороне и комиссия по иностранным делам.

В делегацию комиссии по государственной обороне также входят члены комиссии Антс Лаанеотс, Мадис Миллинг и Тийт Терик.