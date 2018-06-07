07.06.2018, 16:40

Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой. Визит королевской четы в Эстонию могут отменить

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rus.delfi.ee
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Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой. Визит королевской четы в Эстонию могут отменить
Foto: AFP

В Буэнос-Айресе Инес Соррегьету, сестру королевы Нидерландов Максимы, нашли мертвой. Об этом сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на La Nacion.

Представитель правительства Голландии подтвердил факт ее смерти.

”Подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась в среду ночью (6 июня)”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что сестре королевы было 32 года. Ее обнаружили в ее собственной квартире.

12-13 июня король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима должны были прибыть в Эстонию с государственным визитом. Теперь возможно, что балтийский визит королевской четы будет полностью отменен или в нем примет участие только король. По сообщению информационной службы правительства, расписание королевы на последующие дни переделают из-за смерти сестры.

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