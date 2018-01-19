Сестринский уход в стационаре и на дому: что это, как проходит и для кого?

Несмотря на то, что с января 2014 года новым наименованием патронажного лечения является независимая сестринская помощь в стационаре, люди в целом не понимают или не осознают разницы между ними. Сестринская помощь в стационаре должна, в первую очередь, подразумевать плановую работу с пациентом на основании направления от семейного врача или от врача-специалиста. Однако туда все чаще направляют пациентов после активного лечения, сообщает Ида-Таллиннская центральная больница.

Цель сестринской помощи состоит в том, чтобы обеспечить пациенту поддержание или достижение максимальной нормализации состояния здоровья. В такой помощи нуждаются пациенты, не способные к самостоятельной жизни вследствие расстройств или нарушений здоровья, обусловленных хроническими заболеваниями. Сестринская помощь требуется, в основном, пожилым людям, однако в услуге нуждаются и весьма молодые пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии. Заключение о потребности в сестринской помощи выносится врачом, и для получения услуги требуется направление.

Сестринская помощь оказывается как стационарно (в больнице), так и амбулаторно (сестринский уход на дому). Сестринский уход на дому не стоит путать с услугами сиделки. Приходящая на дом сестра осуществляет лишь назначенные врачом процедуры и действия, она не делает уборку, не ухаживает за пациентом и не дежурит около него.

По прейскуранту Больничной кассы, стоимость одного дня в палате при получении независимой сестринской помощи в стационаре составляет 67,75 евро. Согласно действующему законодательству, пациент обязан вносить 15% долю собственного участия (10,16 евро) за каждые проведенные в больнице сутки. Пациент находится в больнице до тех пор, пока этого требует его состояние здоровья.

Цель услуги сестринской помощи состоит в том, чтобы сохранять и по возможности улучшать здоровье и работоспособность пациента, лечить, поддерживать его стабильное состояние и при необходимости облегчать его недомогания. Также медицинская сестра подготавливает человека к поступлению в патронажное учреждение или к возвращению домой. При необходимости услуга сестринской помощи оказывается пациенту на дому, в больнице или в патронажном учреждении.

Сестринская помощь оказывается как стационарно (в больнице), так и амбулаторно (сестринский уход на дому, поддерживающая терапия онкобольных на дому).

Решением вопросов, связанных с уходом за больными, занимаются как система здравоохранения, так и органы опеки и попечительства. Больничная касса финансирует услугу сестринской помощи, предлагаемую различными поставщиками услуг здравоохранения.

Сестринская помощь — это не то же самое, что дом престарелых и попечительские услуги, однако точки соприкосновения у них все же есть, поскольку у людей, проживающих в домах престарелых, зачастую имеются проблемы со здоровьем. Более подробную информацию о попечительских услугах (дома престарелых и др.) можно получить в местном самоуправлении.

Направление пациента на услугу независимой сестринской помощи в стационаре или сестринского ухода на дому должно быть оформлено надлежащим образом. Данные направления должны соответствовать условиям и порядку ведения документации при оказании услуг здравоохранения, а также хранении этих документов. Оказание услуги сестринской помощи невозможно, если направляющим врачом не были назначены лечение и частота потребности в сестринской помощи.

Сестринская помощь в больнице

Независимая сестринская помощь в стационаре, т.е. оказание сестринской помощи в больнице, — это услуга, предназначенная для пациентов, находящихся в стабильном состоянии, которые не нуждаются в постоянной помощи врача, но нуждаются в сестринском уходе и проведении лечебных процедур в объеме, превышающем возможности патронажного ухода.

Она может понадобиться пациенту после травмы или тяжелого заболевания, обострения хронического заболевания, а также для облегчения состояния, вызванного тяжелым заболеванием. Заключение о направлении в клинику сестринской помощи выносится семейным врачом или врачом-специалистом самостоятельно или совместно с медицинской сестрой.

Срок пребывания в клинике и характер оказываемых услуг зависят от общего состояния здоровья пациента и потребности в сестринской помощи.

Доля собственного участия в оплате услуги независимой сестринской помощи в стационаре

85% от стоимости одного койко-дня при получении независимой сестринской помощи в стационаре вносит за застрахованного человека Больничная касса, 15% — пациент.

Уже в 2004 году, при принятии Программы развития сети услуг патронажного лечения в Эстонии, подчеркивалась важность финансирования патронажного лечения из нескольких источников (самоуправление, Больничная касса, самофинансирование), поскольку средств Больничной кассы на всех нуждающихся в лечении не хватает. Программа развития ставит целью повышение доступности и качества услуг патронажного лечения, а также усовершенствование этих услуг, особенно сестринской помощи на дому.

Наряду с независимой сестринской помощью в стационаре, особая важность уделяется развитию услуг сестринской помощи на дому, поскольку это удобнее для человека, он может по-прежнему находиться дома, что выгоднее как для общества, так и для близких пациента.

Установление доли собственного участия пациента в оплате независимой сестринской помощи в стационаре позволяет лучше финансировать качественные услуги сестринской помощи и услугу амбулаторного сестринского ухода на дому.

В 2018 году доля собственного участия пациента при оплате одного койко-дня составляет 10,16 евро. Подобно специализированной медицинской помощи, оплата стационарной сестринской помощи (прежнее наименование — ”патронажное лечение”) вносится за первые десять дней, проведенных в больнице, таким образом, к сумме прибавляется стоимость 10 койко-дней в размере 25 евро (10x2,50). В клинике Сестринской помощи ВТЦБ плата за койко-день не взимается.

Сестринский уход на дому

Услуга сестринского ухода на дому предназначена для пациентов, нуждающихся в квалифицированной медицинской помощи, если их состояние здоровья не требует пребывания в больнице. Она может требоваться человеку с ограниченными возможностями движения, который не способен самостоятельно пойти к врачу. Таким образом, приходящая на дом сестра является также важным связующим звеном между семейным или лечащим врачом и нуждающимся в помощи.

Заключение о потребности в сестринском уходе на дому выносится семейным врачом или врачом-специалистом. Необходимо направление, в котором врач указывает, какие проблемы со здоровьем наблюдаются у пациента, и назначает нужное лечение, а медсестра отмечает потребность в сестринской помощи. Лицам, имеющим медицинскую страховку, услуга сестринского ухода на дому предоставляется бесплатно за счет Больничной кассы.

Амбулаторные услуги патронажного лечения, включая сестринский уход на дому, по-прежнему предоставляются бесплатно, их стоимость оплачивает поставщику услуг здравоохранения Больничная касса. В число действий, осуществляемых во время визита сестры, входят составление плана сестринского ухода, консультирование в области сестринского ухода, уход за пациентом, проведение лечебных процедур и некоторых лабораторных анализов.

Например, приходящая на дом сестра: