Сестер: рынок труда, производительность и э-управление — актуальные на сегодня темы

Сегодня комиссия Рийгикогу по экономике обсудила отчет о деятельности Центра мониторинга развития за прошлый год. Основной темой обсуждения стали проводимые центром исследовательские проекты.

По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, Центр мониторинга развития успешно начал свою работу. ”Центр продолжает реализацию своего плана деятельности, включающего в себя исследование (электронного) государственного управления, роста производительности и будущих правил игры на рынке труда”, — сказал Сестер.

Председатель комиссии отметил, что результаты анализов центра способствуют сбору информации, необходимой для осуществления законодательной и исполнительной власти. ”Рынок труда, производительность и электронное управление — вот ключевые слова, отражающие актуальные на сегодняшний момент темы, — сказал Сестер. — Проводимые центром исследования и применение их результатов в дальнейшем позволят повысить конкурентоспособность Эстонии по сравнению с другими странами”.

По оценке руководителя Центра мониторинга развития Теа Данилов, исследовательские проекты доказали свою актуальность. Она отметила, что центр планирует представить результаты и в текущем году.

Данилов также выделила важность международного сотрудничества при реализации проектов. ”К проведению исследований и анализа привлечено более 50 ученых и экспертов как в Эстонии, так и за рубежом, — сказала Данилов. — Также совместно с международными аналитическими центрами мы изучаем практику, применяемую в разных странах, чтобы использовать ее как входящие данные для анализа и быть в курсе последних мировых тенденций”.

План действий Центра мониторинга развития на 2017–2018 гг. включает в себя проведение трех мониторинговых проектов. В рамках проекта по мониторингу будущего (электронного) государственного управления будут проанализированы решения электронного государства и реформы государственного сектора. В рамках проекта по анализу правил игры в трудовых отношениях будущего исследуется динамика народонаселения на фоне изменений в сфере трудовых отношений и формы работы. В рамках исследовательского проекта, посвященного перспективам развития производительности, приводится обзор существующих исследований и информация о производительности.

Центр мониторинга развития, начавший свою деятельность при Рийгикогу в прошлом году, регулярно обеспечивает парламент и других заинтересованных лиц информацией о мировых тенденциях и анализах, осуществленных аналитическими центрами во всем мире.