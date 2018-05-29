Сестер предлагает установить одинаковые цены на билеты на региональный общественный транспорт

Сегодня состоится открытое совместное заседание комиссии по сельской жизни и комиссии по экономике. Комиссии получат информацию о состоянии регионального общественного транспорта и готовности местных самоуправлений применить постановление министра экономики и инфраструктуры о ценах на билеты.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер сказал, что важно поддержать качество услуг общественного транспорта. ”Мы должны установить одинаковые цены на билеты, развить инфраструктуру и привести в порядок сеть маршрутов общественного транспорта, — сказал он. — У центров общественного транспорта и местных самоуправлений должно быть больше возможностей и полномочий для принятия решений”.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Айвара Кокка, важно — действовать продуманно и рационально, рассматривать пассажирские перевозки в целом и решать проблемы по очереди. ”Мы должны наладить сеть постоянных маршрутов и открыть новые направления. Также необходимо пересмотреть Закон о подоходном налоге, чтобы отменить специальные льготы на компенсацию расходов за билеты на общественный транспорт, которые предприятия приобретают для того, чтобы их сотрудники могли ездить на работу и домой”, — сказал Кокк.