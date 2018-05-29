29.05.2018, 08:25

Сестер предлагает установить одинаковые цены на билеты на региональный общественный транспорт


rus.delfi.ee
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Uued Hispaania liinibussid Harjumaa teedele
Harju maakonna liinibussidFoto: Sven Arbet

Сегодня состоится открытое совместное заседание комиссии по сельской жизни и комиссии по экономике. Комиссии получат информацию о состоянии регионального общественного транспорта и готовности местных самоуправлений применить постановление министра экономики и инфраструктуры о ценах на билеты.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер сказал, что важно поддержать качество услуг общественного транспорта. ”Мы должны установить одинаковые цены на билеты, развить инфраструктуру и привести в порядок сеть маршрутов общественного транспорта, — сказал он. — У центров общественного транспорта и местных самоуправлений должно быть больше возможностей и полномочий для принятия решений”.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Айвара Кокка, важно — действовать продуманно и рационально, рассматривать пассажирские перевозки в целом и решать проблемы по очереди. ”Мы должны наладить сеть постоянных маршрутов и открыть новые направления. Также необходимо пересмотреть Закон о подоходном налоге, чтобы отменить специальные льготы на компенсацию расходов за билеты на общественный транспорт, которые предприятия приобретают для того, чтобы их сотрудники могли ездить на работу и домой”, — сказал Кокк.

На заседание приглашены представители Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел, Министерства образования и науки, Департамента шоссейных дорог, центров общественного транспорта, Союза автотранспортных предприятий Эстонии, Союза городов и волостей Эстонии, Союза самоуправлений Харьюмаа и Союза самоуправлений Рапламаа.

Открытое заседание начнется в 14:00 в конференц-зале. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Рийгикогу.

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