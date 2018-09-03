03.09.2018, 11:19

Сервис Yandex.Taxi запущен и в Тарту, смотрите как рассчитывается цена поездки


rus.delfi.ee
EST 3
Yandeks takso
Yandeks taksoFoto: Jaanus Lensment

В Тарту запущен сервис Yandex.Taxi. Теперь жители города могут заказывать такси онлайн через мобильное приложение. Тарту стал вторым городом Эстонии после Таллинна, в который пришел сервис.

В сервисе будет действовать единый для города тариф. Цена поездки рассчитывается так: посадка и первые 0,5 км стоят не более 2 евро. Дальше — до 0,65 евро за километр. Поездка от Tartu Ülikool до Karlova Mägi обойдется примерно в 3 евро 10 центов, от Vanemuine до Biomedikum — около 3 евро 50 центов.

Для заказа такси достаточно открыть мобильное приложение и указать место, куда нужно доехать. Сервис сам определяет положение пользователя при включенной геолокации и находит машину. Алгоритмы Yandex.Taxi учитывают расстояние и ситуацию на дорогах и находят водителя, который приедет к пользователю быстрее всего. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. За приближением машины можно следить в приложении на карте города.

”Тарту — второй город Эстонии, в котором было запущено приложение Yandex.Taxi. Оно успешно стартовало в Таллинне в ночь на 1 мая: только к началу июня им воспользовалось более 50 тысяч человек. Наши технологии и алгоритмы делают поездки на такси удобными и недорогими. Они помогают увеличить заработок водителей и снизить стоимость поездок для пользователей”, — говорит Арам Саргсян, директор по международной стратегии Yandex.Taxi.

Приложение Yandex.Taxi рассчитывает фиксированную цену поездки, как только пользователь указал, куда он собирается ехать. Стоимость в конце пути не изменится, даже если время поездки увеличилось из-за ситуации на дороге или водитель отклонился от маршрута. Оплатить такси можно наличными или банковской картой в приложении, сумма спишется автоматически. В конце пути пользователь может оценить поездку. Оценка влияет на рейтинг водителя. Если водитель получает много низких оценок, он будет заблокирован. Водители с высоким рейтингом получают заказы в первую очередь.

В приложении действует круглосуточная служба онлайн-поддержки. Если пассажир недоволен поездкой, забыл в машине вещи или хочет задать вопрос — он может связаться со службой поддержки через приложение, и ему помогут.

Yandex.Taxi напрямую работает со службами такси, не с водителями. В настоящий момент он представлен более чем в 600 городах 12 стран, в том числе в Латвии и Литве.

Tallinn Hockey weekend
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