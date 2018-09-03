Сервис Yandex.Taxi запущен и в Тарту, смотрите как рассчитывается цена поездки

В сервисе будет действовать единый для города тариф. Цена поездки рассчитывается так: посадка и первые 0,5 км стоят не более 2 евро. Дальше — до 0,65 евро за километр. Поездка от Tartu Ülikool до Karlova Mägi обойдется примерно в 3 евро 10 центов, от Vanemuine до Biomedikum — около 3 евро 50 центов.

Для заказа такси достаточно открыть мобильное приложение и указать место, куда нужно доехать. Сервис сам определяет положение пользователя при включенной геолокации и находит машину. Алгоритмы Yandex.Taxi учитывают расстояние и ситуацию на дорогах и находят водителя, который приедет к пользователю быстрее всего. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. За приближением машины можно следить в приложении на карте города.

”Тарту — второй город Эстонии, в котором было запущено приложение Yandex.Taxi. Оно успешно стартовало в Таллинне в ночь на 1 мая: только к началу июня им воспользовалось более 50 тысяч человек. Наши технологии и алгоритмы делают поездки на такси удобными и недорогими. Они помогают увеличить заработок водителей и снизить стоимость поездок для пользователей”, — говорит Арам Саргсян, директор по международной стратегии Yandex.Taxi.