Серия спортивных мероприятий принесла фонду Kingitud elu более 700 евро пожертвований

С апреля по сентябрь спортивный клуб Meie Liigume провел восемь спортивных соревнований; с каждого участника этих состязаний тартуская клиника Medita пожертвовала фонду помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) 1 евро. Общая сумма пожертвований превысила 700 евро.

По словам представителя клуба Meie Liigume Сийма Аусмеэса, очень радует, что в Эстонии можно поставить знак равенства между спортом и благотворительностью, то есть занимаясь спортом, человек прежде всего приносит пользу себе, но не забывает и о тех, кто нуждается в помощи. ”Искренне надеемся, что скромный вклад Meie Liigume и клиники Medita поможет фонду достигнуть цели и даст онкобольным возможность жить полноценной жизнью или выздороветь”, — добавил он.

”Серия мероприятий Meie Liigume — это положительное начинание, пропагандирующее как сотрудничество, так и здоровый образ жизни, а вклад клиники Medita в лечение онкобольных делает его еще более благородным, — сказала исполнительный директор Kingitud elu Катрин Куусемяэ. — От всего сердца благодарим клинику Medita и команду Meie Liigume за эту замечательную инициативу и призываем другие предприятия к аналогичному сотрудничеству” .

По инициативе спортивного клуба в этом году впервые прошел четырехэтапный кубок по экстремальному бегу, Swim&Run Weekend в Пюхаярве, а также соревнование по плаванию.