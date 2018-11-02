Серийный убийца Юрий Устименко женился в тюрьме

Его женой стала инвалид по зрению из России, которая на протяжении длительного времени посещала Устименко в тюрьме. Устименко направил в госсуд жалобу, согласно которой его жене, имеющей проблемы со зрением и проживающей в России, трудно и затратно навещать его в тюрьме. Устименко отметил, что за работу в тюрьме ему очень мало платят. Заключенный хотел, чтобы Министерство юстиции выдало бы его России для дальнейшего отбытия наказания.

Суд жалобу Устименко не удовлетворил.