02.11.2018, 11:28

Серийный убийца Юрий Устименко женился в тюрьме

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rus.delfi.ee
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Серийный убийца Юрий Устименко женился в тюрьме
Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

Из решения государственного суда следует, что серийный убийца Юрий Устименко, находясь в тюрьме, женился.

Его женой стала инвалид по зрению из России, которая на протяжении длительного времени посещала Устименко в тюрьме. Устименко направил в госсуд жалобу, согласно которой его жене, имеющей проблемы со зрением и проживающей в России, трудно и затратно навещать его в тюрьме. Устименко отметил, что за работу в тюрьме ему очень мало платят. Заключенный хотел, чтобы Министерство юстиции выдало бы его России для дальнейшего отбытия наказания.

Суд жалобу Устименко не удовлетворил.

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