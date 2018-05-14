Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию обучать местных агентов

В понедельник издание New York Times написало о том, что отравленный Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и Чехию делиться с местными шпионами ”информацией об особенностях российской разведки”, пишет Eesti Ekspress.

Издание пишет, что уже через несколько лет после своего освобождения Скрипаль занялся обучением союзников Великобритании. Он много путешествовал и делился с работниками разведывательных служб информацией о шпионской деятельности России. Его единственным условием была анонимность. По данным Times, британские власти занимались посредничеством в предоставлении его услуг или по крайней мере одобряли его деятельность. Это была возможность одновременно и помочь союзникам, и обеспечить агенту заработок.

Скрипаль несколько раз разговаривал с работниками чешских спецслужб, а в 2016 году побывал в Эстонии и встретился с местными шпионами.

Поездки Скрипаля были тайными и о них знали лишь единицы. Несмотря на то, что знания Скрипаля, закончившегося работу в ЦРУ в 1999 году, можно было считать устаревшими, например, чехи считали их ценными.