14.05.2018, 11:51

Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию обучать местных агентов

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rus.delfi.ee
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Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию обучать местных агентов
ÕPETAJA: Sergei Skripal käis 2016. aastal Eestis ja kohtus siinsete luuretöötajatega.Reuters / Scnapix

В понедельник издание New York Times написало о том, что отравленный Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и Чехию делиться с местными шпионами ”информацией об особенностях российской разведки”, пишет Eesti Ekspress.

Издание пишет, что уже через несколько лет после своего освобождения Скрипаль занялся обучением союзников Великобритании. Он много путешествовал и делился с работниками разведывательных служб информацией о шпионской деятельности России. Его единственным условием была анонимность. По данным Times, британские власти занимались посредничеством в предоставлении его услуг или по крайней мере одобряли его деятельность. Это была возможность одновременно и помочь союзникам, и обеспечить агенту заработок.

Скрипаль несколько раз разговаривал с работниками чешских спецслужб, а в 2016 году побывал в Эстонии и встретился с местными шпионами.

Поездки Скрипаля были тайными и о них знали лишь единицы. Несмотря на то, что знания Скрипаля, закончившегося работу в ЦРУ в 1999 году, можно было считать устаревшими, например, чехи считали их ценными.

О визитах Скрипаля в Эстонию известно мало. Как сказал один источник, речь идет ”о крайне чувствительной информации”. По сообщению одного высокого европейского чиновника, в июне 2016 года состоялась тайная встреча Скрипаля и группы избранных местных чиновников спецагентуры. Что они обсуждали, неизвестно, но известно, что встречу помогли организовать британские спецслужбы.

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