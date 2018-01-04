Сергей Метлев покинул Свободную партию

С 2018 года перешедший на работу в Эстонский институт памяти экс-советник парламентской фракции Свободной партии покинул ряды свободников.

Согласно Коммерческому регистру, Сергей Метлев состоял в Свободной партии с 31 октября 2014 по 3 января 2018 года, сообщает rus.err.ee.

Выход из партии связан с его новой работой в Эстонском институте памяти, где с января он возглавил направление информирования и сотрудничества.

"Поскольку деятельность института носит надпартийный характер, то логично, что я выхожу из Свободной партии", — объяснял он в середине декабря.

По данным на 4 января, в Свободной партии состоят 635 человек.