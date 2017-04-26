Сергей Метлев: о трагедии войны нельзя говорить лозунгами

По оценке члена Свободной партии Сергея Метлева, конфликты наподобие Бронзового солдата не исключены и в будущем, если в эстонском обществе не появится четко сформулированной и принятой идентичности эстонского русского.

”Конфликт вокруг Бронзового солдата показал, что если противоречия на почве национальной памяти абсолютизировать, то кулаки будут вынуты из карманов даже в спокойной Эстонии. Об истории 20 века нужно говорить не языком лозунгов, а через человечное восприятие — насильно мобилизованный Иван стал такой же жертвой мясорубки войны, как и принудительно мобилизованный Тармо”, — сказал Метлев.

По мнению Метлева, искусственное сращивание русской культуры и сталинского режима — преступно. ”Почтение памяти погибших, к сожалению, часто размывается политическим противостоянием, уроки истории игнорируются”, — заявил он.

”Многих в Эстонии беспокоит георгиевская ленточка. Одна из причин тому ее частое использование не в знак памяти, а в знак протеста. К сожалению, не все знают, что этот символ принадлежит исторически к Ордену Святого Георгия, который был высшей военной наградой Российской Империи. Сталин просто адоптировал цветовую комбинацию, несмотря на что, в 1917 году большевики расстреливали кавалеров этого ордена на месте”, — сказал он.

”Наше общество не предлагает внятного пути, как быть эстонским русским. Человек не может жить в ценностном вакууме, что-то должно быть своим. На смену чрезмерно политизированным символам должна прийти идентичность эстонского русского, которая объединяет русский и эстонский культурный код в рамках эстонской государственности, основанной на свободе и уважении человеческого достоинства. Эстонский русский относится к истории гуманно и не по-советски”, — заключил Метлев.