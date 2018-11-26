"Серьезное нарушение международного права". Ратас осудил действия России по захвату кораблей украинских ВМС

"Произошедшее в Керченском проливе является серьезным нарушением международного права. Я осуждаю действия России по захвату кораблей украинских ВМС, перекрытие Керченского пролива и агрессию против Украины. Поддерживаю призыв Европейского союза и НАТО к деэскалации ситуации, чтобы избежать дальнейшего развития конфликта", — заявил Юри Ратас.

Министр иностранных дел Свен Миксер также осудил действия России: ”Эстония осуждает атаку России против кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе и призывает российскую сторону прекратить атаку, освободить корабли и позволить им беспрепятственно вернуться в порты Украины. Мы имеем дело с намеренной эскалацией напряжения со стороны России, грубым нарушением международного права и агрессией против суверенитета и территориальной целостности Украины”.